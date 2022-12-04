內地封控持續下烏魯木齊民宅大火導致民怨大爆發，短短數天遍及不同省市都有大學生示威，規模罕見。有報道指習近平近日會見訪華的歐洲理事會主席米歇爾談及示威，稱是新冠病毒流行3年後中國人民「感到沮喪」，也引伸出中國即將邁向更開放防控政策的預期。葉蔭聰網上追蹤了今次示威的發展，也有感過去一年接觸到的中國大陸學生「鬱悶、沉默、迷茫，大學生活如同籠中生活」，抗疫初期因圍堵策略奏效而見於內地生的「國家自豪感」業已消失。記者則訪問了兩名海外內地留學生，其中一人於過去一年一直留意及記錄網上的沮喪之音。

「無名周記」寫美國巨富馬斯克收購Twitter引發的一場風波，難道Twitter會因此玩完？事件突顯言論自由與資本社會的矛盾衝突，可是無論如何，人們已無法想像不用社交網的生活、球賽也不會擺脫VAR，要社會走回頭很難。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao