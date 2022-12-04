無情的足球 成王或敗寇

分組賽階段，ABCD組結果是小組熱門順利以首名出線，次名出線的塞內加爾、美國、澳洲和波蘭都是防守紀律比較好的球隊。像美國三場波只失過一球12碼，澳洲在首場對法國後就沒有再失球，連贏兩場1:0 晉級；波蘭基本上每一場都被對手壓住來攻，但頭兩場半一球不失。

這些球隊的特色是「安心防守」，基本戰術設置是清楚防守結構、快速移動、堵塞空間、大丈夫話唔出就唔出、少有犯錯、所謂not give anything away。另一共通點是創造力和攻擊力不強，主要靠整體戰克敵，出線的關鍵是他們的高度防守紀律和少有犯錯。用孫子兵法的說法，「昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝」。這種本來是淘汰賽階段才出現的戰略心態，今次在分組賽已經大派用場。創造力和天分不能強求，紀律和不犯錯卻是可以訓練出來以弱勝強的。It's all about discipline。

近年來，多了球隊用三中堅陣式，一退後就變成五人防線。十多廿年前，「兩排四人」（two banks of four）是防守清楚結構和紀律的標記，今年不少球隊退守時都打出two banks of five，把輔位、疊瓦和傳送路線都堵塞。2014年哥斯達黎加用5-4-1陣式，當年被視為罕有的極保守陣式，今年像日本和克羅地亞等非防守型球隊，末段退守時都是5-4-1，而且似乎相當熟練。波蘭對阿根廷落後2:0，還有十多分鐘完場，如果墨西哥不再入球他們就可以因為較少黃牌出線，他們竟然是墮後打六人防線「保持敗果」的，歎為觀止。

9號球員的重要

與此相映成趣的是：部分球隊主攻或長期控球時，其實是沒有高質或正宗的前鋒的。荷蘭前線用來用去的都是輔鋒型球員（包括沒有狀態的迪比）、丹麥差不多場場主攻，但中鋒只能用高大而技術平庸的干尼利斯（Cornelius），或者是並非正宗前鋒的多爾貝治（Dolberg）或巴夫韋迪（Braithwaite），結果三場只入了一球。當你長期控球但沒有前鋒破敵時，不如退後先求不失了（諷刺的是：有着世界上最出色中鋒的波蘭也這樣想）。

近十多年全球的戰術變化，是很多球隊改打單箭頭，正如足球評論家Jonathan Wilson的名著Inverting the Pyramid的說法：一百年前大多球隊打2-3-5的金字塔陣式，即是5個前鋒，多年來的陣式趨勢是後衛愈來愈多，前鋒愈來愈少，結果真正訓練正9號中鋒的球員便會愈來愈少，進攻中場、輔鋒和反向翼鋒（inverted winger）反而多的是。結果某些國家「無鋒可選」，進攻中場反倒一大堆（包括要用C朗打正前的葡萄牙）。而國家隊不像球會，你不可以去買球員的。

在分組賽的觀察中，我覺得正9號球員其實對很多球隊在戰術上很重要，包括lead the line、牽制對方中堅引出空位，以及護球回傳策動反擊，當然也包括在最後一腳在門前把球送入網。例如西班牙的莫拉達和巴西的李察利臣，未必是最高質的球員，但在陣中非常重要。我看克羅地亞時，慨嘆今屆就是前線少了個文迪蘇傑。德國由開局到出局，都在辯論應該誰人打前鋒，其實很簡單：湯馬士梅拿和夏維斯都是從後殺入禁區最有威脅，多於背門護球的球員，如果前面有個正9號（例如富克洛）作配搭，這兩個人入球的機會就大很多了。基奧特對法國的戰術非常重要，現在我覺得他們奪標的機會大增，因為賓斯馬應該可以復出，在9號位上可以提供重要的替補。

博贏了就是天才

上回講到，在容許換5個人後，球隊可以針對作90分鐘內的「階段性部署」。日本的森保一應該是用這策略最淋漓盡致的教練：有看分組賽的都會覺得三笘薰和堂安律是日本前線最具威脅的球員，但他對西班牙的生死戰偏偏夠膽半場才一齊放他們上陣，衝擊一段把握西班牙兩個小錯誤反敗為勝，接着便全軍退守5-4-1守足西班牙30多分鐘。這30分鐘日本也顯出高度的防守紀律和集中力，西班牙差不多製造不到機會，令我想起1970年代佳視電視劇《流星蝴蝶劍》的主題曲：「誰能夠一劍得手，不再依戀，轉身退後。」

森保一沒有派三笘薰正選，一直被日本球迷咒罵，現在兩次下半場變陣成功，自然就變天才了。這裏當然有運氣成分：例如2:1那球，我由小到大的理解都是整個皮球出了白界就才算出界，即是如果皮球掂不到白界就是出了界：這當然是「人」的標準，即是旁證或球證的肉眼只能這樣判斷，他們不會有個空中垂直的角度看皮球有沒有掂到白界的。機器和科技已經改變了足球規例的定義。But you made your own luck。世界上大部分的球員，那個波都不會再追的，但三笘薰跑盡把球勾回門前讓隊友撞入網。

足球就是成王敗寇的遊戲，你冒險博贏了就是天才。比利時對克羅地亞應該是部署了先出雙防中穩守，下半場才換盧卡古、泰利文斯等出來搏殺，到了最後15分鐘克羅地亞全軍退守及力氣差不多用盡，如果盧卡古對自己身體的不同部位控制得好一點，比利時都應該贏波，馬天尼斯就會變成調動得宜的英雄了。當然，比利時出局的問題不光是球隊老化，而是排陣和踢法很多時都亂來，以及缺乏紀律，像對摩洛哥輸波是因為臨完場一個不必要的犯規輸一個死球。It's all about discipline。

足球的無常與無情

看世界盃，很多人都會津津樂道日本如何反勝，韓國如何拚到補時入球出線。但世界盃是充滿上述那種刻苦，透過長時期的紀律悶死對手，以及因為一剎那的疏忽或運氣而輸掉球賽的時刻的。

如果要描述足球有多無常，就是我在E組生死戰看直播的經驗。西班牙對日本和德國對哥斯達黎加兩場共入了9球，由於同時進行而又瞬息萬變，我不斷在兩台間轉來轉去，結果我只即時看到一球入球（莫拉達那球），其餘通常都是我轉過去的時候，就看到球員在慶祝或者在看VAR。

如果足球比賽是有神的話，這個神相當無情。祂不一定獎賞努力和天分，會帶來很多失望和絕望，喜歡令人狂喜之後又跌落深淵。而祂在令很多人狂喜之際，又會為同樣多或者更多的人帶來極大的失落。

很多人支持讚歎韓國的精神和努力，但會忘記對韓國射中三次門框的烏拉圭，只在葡萄牙半力出擊和沒有認真比賽下，得失球同而入球較少，卡雲尼、蘇亞雷斯和華維迪等就要回家，相當「唔抵」。大家現在嘲笑盧卡古，但他其中一球踢歪一點就可以成為英雄，失落回家的就是莫迪歷等的「黃金一代」了。分組賽的部分越位詐糊，都可能只是一兩納米的距離，但「VAR下無平排」，這基本上是運氣了。足球從來是個無情的遊戲：一秒鐘可以決定你在天堂還是地獄，不須評論畢生功過。

文˙馬嶽

編輯•王翠麗

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