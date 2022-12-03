熱話：「上網電價」抗貴電費 村屋戶有優勢

每度電以3至5元回購

早於2018年，政府與兩電推出「上網電價」計劃，市民只要經合資格承建商向兩電提交申請及獲批，便可在家中天台安裝太陽能發電板及變電裝置（以700呎村屋為例，安裝費約20萬元），將產電經電力公司電網供其他家庭使用。電力公司承諾直至2033年，每度電會以3至5元回購，而一般村屋住戶如獲批參加計劃，產電費為每度5元。

最初政府預期參與者安裝裝置後約需10年才回本，但記者從兩個村屋住戶參與者口中得知，每月平均可從電力公司獲取約4000元產電費用，約4年多已回本。合資格提供安裝工程的公司「裝修佬」首席裝修顧問Andy解釋，政府當初考慮到不同環境的產電能力不一，加上裝置成本較高，所以用較高價錢回購電力；但隨着計劃推行4年，裝置成本回落，電力公司於今年6月將一般村屋參與者的回購價由每度電5元調整至4元，但已安裝或已獲批用戶並不受限。

居於大埔汀角路村屋的Nelson，在搬到新居後便申請參加，獲批後至今已有10個月。他說在9、10月回購電力便合共賣得過萬元。「其實之前租村屋住時，業主也有參加上網電價，所以我很清楚大約會賣到多少電費。不過產電量很受天氣影響，冬季日照較短，產電量亦會少一點，但以700呎村屋為例，每月平均也可賣到4000元電。」

不過Nelson補充，因為新界村屋的太陽能發電系統的搭建高度較高，不用犧牲天台空間才會參加，若居於港島則未必考慮。Andy解釋，政府規定加建系統的高度最多離天台地台1.5米，但新界村屋住戶可放寬至最多2.5米，讓發電板下方仍有足夠使用空間而不用浪費天台面積；加上村屋要改裝相關的輸電系統比較容易，因此這計劃較適合新界村屋住戶參加，私樓則比較困難。

兩電只承諾回購至2033年

須注意，由於計劃設有限額，或要輪候空缺。如欲申請，宜先向居住地區的供電公司查詢，同時邀請工程顧問公司初步評估。另外，Andy亦提醒兩電只承諾會回購電力至2033年，未來會否減價甚至停購都是未知數，而且太陽能產電不能直接讓住戶自己使用，參加前要考慮清楚。●

上網電價網址：re.emsd.gov.hk/tc_chi/fit/int/fit_int.html

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