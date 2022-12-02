沙發薯：「小型電視製作」 通往低成本之路

有人稱之為實况節目，不過這並不很貼切。也有人索性叫它們「非劇集製作」，但這個分類太廣泛、概括，沒有多大意思。究竟應該如何分類，相信還需要一些時間討論。在此，姑且就叫「小型電視製作」算了。

這些節目最大共通點是低成本。它們可以是清談（由兩三個主持人支撐大局，到七八個藝人不斷嘩啦嘩啦地高談闊論）、遊戲或競賽（頗無聊的，但我估計喜歡看的會繼續看，不喜歡看的繼續不看）、野外活動、（本地或海外）旅遊（基於攝影科技的進步，地點似乎已不會構成什麼問題，只要找對題材便可以了），形式、主題、特色不拘，最重要的就是人手簡便，皮費不高。隨着免費提供的電視頻道有所增加，各個電視台都需要將節目表填得滿滿，除外購之外，最符合公司考慮和利益的就是這類「小型電視製作」了。當廣播時間太多，難以在各個時段都排上略有看頭的節目時，如何「塞時間」也實在是一項挑戰。拍「小型電視製作」是其中一條出路。

太簡約平實 難引人入勝

年輕觀眾對這類製作沒有什麼抗拒，他們似乎早已習慣一些網絡上的內容，「齋噏」、沒有什麼視覺效果，一樣受落。有電視台甚至借這些「小型電視製作」來突出「副台」親近年輕觀眾的策略。當然，實際情况是否如此，收視調查的統計數字自能提供答案，不用旁人說三道四。在我認識的年輕觀眾之中，確有個別人士頗喜歡那些晚間清談節目，覺得題目有時觸及一些敏感題材，很想知道製作人有無「出位」的膽量。

不過，相對於網上媒體，恐怕仍有一定的距離。年輕觀眾的熱情可以維持多久，大家繼續觀察。我較為肯定的是，上了年紀的觀眾群想要投入觀看這些「小型電視製作」，一般都會感到相當吃力。他們沒有緊隨網絡平台上的自製影視娛樂內容是原因之一，其二是主持人喋喋不休、急於表現自我個性的表演方式，也不容易成為「他們的那杯茶」。更重要的是，有時製作皮費太輕，太明顯是某些藝人趁回鄉（例如加拿大、澳洲、台灣之類），順便攝製旅遊節目，那未免過分節約。或者有人會問：那不是也差不多嗎？一樣是現場取景，一樣有資料介紹，那也就差不多吧！問題是太過簡約、平實（欠缺主持人很獨到的介紹、見解），難起引人入勝的效果。旅遊節目的特點，是觀眾看過之後，會有反應：「我都想去！」如果看過之後，全無動身的衝動，則雖未至於失敗，但實在沒有什麼效果可言。

如果「小型電視製作」僅此而已，那就沒有所謂。問題是電視觀眾愈來愈感受得到，這些「小型電視製作」正慢慢由邊緣進入主流，在數量上愈來愈多，而製作手法也愈來愈普及。這是一條通往低成本之路，是電視台精打細算的結果。精打細算本身不一定是壞事，有時刀仔可以鋸大樹。不過，到目前為止，尚未見到打破框框、不拘一格的「小型電視製作」（新聞部製作的不在此列）。

文：趙東尼