bag the best：追溯Baguette經典誕生 時尚「法棍」手袋閃爍25年

其實Fendi Baguette的成功有賴各種因素，首先設計師Silvia Venturini Fendi當年先從實用角度考慮手袋的造型設計，簡約的長方袋形配以裝飾和辨識度極強的FF logo袋扣，並採用各種優秀材質製作袋身，令袋款簡約而精緻。外形修長及孭戴方式令人聯想法棍麵包夾於腋下的法式情調，取名Baguette令手袋平添一抹french chic魅力。也不得不提把Baguette提升為經典的催化劑：美劇《色慾都市》，演員Sarah Jessica Parker在劇中飾演專欄作家Carrie，道盡現代女性豐富多姿的情慾生活。無論是劇中的Carrie還是現實中的Sarah Jessica Parker均為時尚icon，其穿戴品味成為潮流指標，被她選用的Baguette亦因此如上了神壇般令女士趨之若鶩，推出的一、兩年間就掀起一陣It Bag風潮。

Baguette手袋《色慾都市》亮相

以上提及的都是手袋面世之初的重要里程，來到廿多年後的今天，對很多資深時尚愛好者而言，可能早已看化所謂「每季必買新款手袋」的噱頭，對潮流莫衷一是，卻只有如Baguette般的舊日經典才能勾起過往的美好年華。而對態度創新開放的Gen Z千禧後而言，接受新的潮流風格實屬理所當然，不過他們追捧的卻很多是源於1990年代的時尚經典，亦因而造就Baguette的逆齡回歸。自2019春夏系列起，Fendi開始為這個經典袋款注入新猷，令經典蘇醒。今年袋款面世25周年，9月時品牌在紐約舉辦了盛大時裝騷，大事慶祝之餘更推出大量新品。

25周年推25個Re-Edition典藏版

Silvia Venturini Fendi與品牌高級訂製服及女裝藝術總監Kim Jones，特意找來Marc Jacobs共同創作名為Fendi Baguette 25周年系列，並選擇在紐約發表，無非想追溯Baguette成功的起點。袋款因為《色慾都市》進身成一代It Bag，劇集背景正是紐約；而1990年代末最能代表紐約的時裝設計師，則非Marc Jacobs莫屬。系列不單止手袋，更有多樣衣飾，包括降落傘布半截長裙、背面脹起的破爛牛仔外套、沙沙作響的玻璃紙歌劇斗篷、熒光色循環再造皮草披巾和帽子等，用料和質感令休閒服飾添上閃爍如繁華紐約的都市格調。服裝的另一大特色，就是盡情注入Baguette的設計元素，如FF logo袋扣和手袋開合掩蓋作裝飾，以及將掌心大小的迷你袋飾於帽子、手套、穿在小腿的護腿套和襪子上，感覺趣致玩味。品牌同時推出25個25周年Re-Edition典藏版Baguette、Sarah Jessica Parker與Silvia Venturini Fendi共同設計的別注版Baguette、全新與Porter聯乘設計的別注系列，以及與同樣代表紐約的Tiffany & Co.聯乘的奢華別注系列，為25周年寫下豐富篇章。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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