艱難時期巔峰作 常玉梅花畫估價1億

佳士得拍賣行於今季二十及二十一世紀藝術晚拍的珍品重磅兼吸睛，預期成交總額高達17億港元，當中以常玉《梅花盆景》最吸引藏家興趣，亦有人思考他筆下的盆景為何值天價。

很多人以為常玉一生偏愛畫裸女，其實他畫花也很耍家。作品《梅花盆景》估價1億港元，已充分說明其市場價值。這幅1940年代的作品首現拍場，必定吸引很多藏家來拍場爭奪。作品來源顯赫，曾被巴黎畫商暨常玉重要藏家Jean-Claude Riedel珍藏，後來被Raymond & Catherine Meyer及亞洲私人藏家雅藏。這梅花盆景主題不僅是唯一一幅常玉繪於1940年代的梅花作品，也是他唯一一幅繪有黃金長壽木桌的梅花盆景傑作。常玉一生創作約300幅油畫，當中只有10幅是「梅花」。

富巴黎畫派東方美學風格

意象方面，梅花高潔孤傲、堅忍不拔。作者繪畫此作時已年過半百，於歐洲經歷二戰顛沛流離的生活，家財散盡、捉襟見肘。他在苦難日子中曾一度放棄繪畫，此作見證他掙扎，在亂世中懷有一絲希望。藝術家在人生掙扎或轉向階段的作品較具藝術價值，一來作品是由藝術家生命力所引爆出來，情感和技巧最到家；二來可以見證他思想和筆法上的轉變，富有藝術研究價值。

此作富有巴黎畫派東方美學的獨特風格，作者於1920年代移居巴黎後被當地藝術思維及創意影響，遂把當時前衛的線條與色彩平面表現手法融入東方美學，在戰前巴黎畫派中脫穎而出。

Joan Mitchell《無題》綻放生命力

此外，女性抽象表現主義藝術家Joan Mitchell亦是今次晚拍的焦點。其上拍作品《無題》尺幅宏大，視覺衝擊力強勁，令人歎為觀止。於1960年代初，藝術家在生活和情感上都飽受煎熬，一度創作「黑畫」系列，色調及筆觸，流露出獨特而強烈的「負」。在1967年後，其畫風卻變得色彩光澤明亮，《無題》見證她在的焦慮情緒被樂觀取代，畫作展示煥然一新的活力，充滿力量與自由，綻放無比的生命力。原來創作期間她移居到法國郊區，莫內也在附近居住了43年，花園和睡蓮池給藝術家大量靈感。田園氣息能調整人類的心靈，其作品也造就後世觀眾。●

夏加爾的繽紛人生

拍賣行在是次拍賣會亦推出其他感覺清新的專場——夏加爾的繽紛人生：藝術家舊藏傑作（第二部分）。當中20幅精彩傑作首度現身拍場，總體估價約3100萬港元。這批作品全部來源清楚，是藝術家本人馬克夏加爾（Marc Chagall）的舊藏。舊藏傑作的第一部分，於6月時在倫敦100%悉數拍出，吸引大批亞洲買家熱烈競投，成交總額為拍前估價的194%。

夏加爾是多產的藝術家，在創作生涯中以不同形式集中表現一系列特定主題和題材，不斷發展出嶄新創意技巧和藝術手法。這批傑作涵蓋夏加爾藝術生涯的重要主題，包括愛情的強大力量、與故土的情感和精神聯繫、令人愉悅的自然之美、巴黎濃厚的藝術氛圍，以及透過藝術探索個人和集體身分等。佳士得倫敦印象派及現代藝術部資深專家Michelle McMullan指出，今次的作品着重展示其晚年的實驗技法，可見他在探索新的創作媒材和回應前衛藝術各種最新潮流時，在畫作背後一直持續創新。●

2022年香港秋季拍賣

二十及二十一世紀藝術晚間拍賣精選拍品

拍賣日期：11月30日

夏加爾的繽紛人生：藝術家舊藏傑作（第二部分）

拍賣日期：12月1日

地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心3D展廳

查詢：www.christies.com

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com