Quicknote：幽靈威士忌 調出獨特口味

Johnnie Walker首席調酒師Emma Walker從Port Dundas釀酒廠精挑細選出特有的威士忌，與Johnnie Walker珍藏中稀少而珍貴的陳年威士忌調和。為增加深度及層次，所用的威士忌均以兩款不同的木桶熟成，包括出自二次再充美國木桶、帶有淡淡奶油香草味的威士忌，及來自首充美國橡木桶、略帶木質香味的蘇格蘭威士忌。團隊亦特別從另外兩間幽靈釀酒廠Cambus和Brora精心挑選出絕無僅有的威士忌，並與5間酒廠的極罕蘇格蘭威士忌調配。Port Dundas 釀酒廠的威士忌柔滑帶有木香，與充滿香草甜味和淡淡煙熏味的Cambus和Brora威士忌融合，加上Cameronbridge和Glenkinchie威士忌散發的蘋果果香，Clynelish、Dailuaine和Auchroisk威士忌的蜜桃及莓果香氣，成為最後的獨特成品。●

整理：張曉冬

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