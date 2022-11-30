收錄葡萄田至酒窖的聲音 坂本龍一譜香檳樂章三部曲

這次Krug香檳聯乘坂本龍一的香檳與音樂創作，歷時18個月，由2019年尾開始洽談，以SEEING SOUND, HEARING KRUG （看見聲音. 聽見Krug）為主題，邀請坂本龍一創作3首樂章，以音樂演繹3款Krug 2008年香檳SUITE FOR KRUG IN 2008，包括Krug Clos du Mesnil 2008、Krug 2008 及Krug Grande Cuvée 164ème Édition。2008年是法國香檳區的一個重要年份，這年份的葡萄相當出眾，酒窖大師Julie Cavil更稱這年是經典年份，氣候清涼，氣溫十分穩定，讓葡萄在最合適的氣候土壤中成長。香檳以不同基酒調配而成，對於酒窖大師而言，每幅葡萄田就好像一位音樂家，每款葡萄品種就好像一種樂器，而她就好像作曲人/指揮家，為每一款基酒試音（試酒），然後混釀不同年份及不同基酒，譜出美妙的樂章（香檳）。

國際著名音樂大師坂本龍一本身也是Krug愛好者，在這18個月的創作旅程中，他試了這3款佳釀，並跟酒𥥖大師Julie Cavil互相分享大家對佳釀及音樂的想法、工藝及感觀。坂本龍一亦派了他的團隊到Reims錄音，收集Krug由葡萄田至酒窖的不同聲音。由於3款香檳各具特色，亦啟發了他創作出3部曲的交響樂，每個樂章代表一款香檳，以音韻演繹他品嘗每款香檳的感受。年屆70的坂本龍一表示，他大多數日子都是自己一個人在工作室內創作音樂，這次可以在一個更大的音樂工作室與一眾音樂家一起錄製交響樂，令他相當喜悅，他對上一次和一大伙音樂家錄音已是一段時間以前的事，感覺相當特別。

香檳莊為隆重其事，在今年9月起選了3個重點城市舉行現場交響樂表演，配對Krug香檳，包括倫敦、紐約及東京，我很高興參加到東京的盛事。活動在東京一個藝術裝置館舉行，這地方由貨倉改造而成，非常有型。我們首先在大型藝術空間中享受Krug香檳，然後欣賞現場裝置，了解坂本龍一及酒窖大師一齊共同交流的創作過程，並由第6代莊主Olivier Krug揭開序幕，分享這次合作的旅程。然後大會安排我們走進另一個藝術空間地方，坐下來欣賞坂本龍一甄選的音樂演奏家樂隊，演繹他創作的三部曲交響樂。

簡約編曲 呼應細緻而有力美酒

體驗由坂本龍一約2分鐘的影片開始，由於他身體抱恙，未能親身到現場出席，但他在片中分享了創作靈感，並挑選音樂家團隊在現場為大家演奏，首先以Krug Clos du Mesnil 2008年白中白香檳揭開序幕，第一個樂章是Soloist（獨奏者），呼應Krug Clos du Mesnil 2008年，以100% Chardonnay 葡萄及單一葡萄田的細緻。這1.84公頃的單一葡萄田自1698年起已是在Mesnil-sur-Oger保護場下的經典Chardonnay葡萄田區。在演奏開始時，Krug團隊送上第一款香檳，這2008年的白中白香檳集中而充滿力量，帶清澈的果香，包括桃駁李、檸檬及香梨等，還有烤烘、牛油麵包、合桃及礦物等味道，氣泡棉密，餘韻悠長。第一樂章以簡約編曲為主調，演繹這清新、細緻而具力量的Krug Clos du Mesnil 2008年。現場亦有特別預設的燈光藝術裝置配合音樂，令現場賓客有「看見聲音. 聽見Krug」的震撼感受。

木管弦樂細說2008豐收年

第二樂章配搭的是Krug 2008年，團隊亦同時送上第二款香檳。第二樂章細說2008年這豐收及經典年份，為配合這平衡及優雅的年份香檳，他特別選擇了小提琴、大提琴及其他弦樂器，還加入更多木管樂器，增加樂章的層次。這年份香檳是以53% Pinot Noir、25% Pinot Meunier 及22% Chardonnay 混合而成，帶金黃顏色，香氣四溢，味道充滿蜜糖、烤烘、白花、糖漬橙皮、蘋果及礦物等味道，平𧗾、細緻而餘韻悠長。

大合奏演繹多層次音韻

最後來到第三樂章配Krug Grande Cuvée 164ème Édition香檳，第三樂章以全隊團隊演奏，演繹多層次的音韻，包括管弦樂及電子音樂，就像Krug Grande Cuvée 164èmeÉdition的複雜層次，每個人也有自己的不同感受。Krug Grande Cuvée 164ème Édition 以2008年為基酒，以127款基酒及11個年份混釀而成，涵蓋1990年至2008年。酒體帶金黃顏色，香氣四溢，味道複雜而具層次，帶蜜糖、牛油麵包、烤烘、烤杏仁、熟桃、桃駁李、柑橘及甜香料等味道，餘韻悠長。配上現場光影效果，十分震撼。將3個元素融為一體，邊飲香檳邊欣賞演奏，實在太美妙。

雖然未能見到坂本龍一現身，但可以在日本東京現場感受他的精選團隊演繹他的三部曲樂章配3款Krug香檳，實在很感動，香檳與音樂實在可以這樣連接！如果你有機會試或買這3款香檳，也可於網上收看和收聽這幾篇樂章（bit.ly/3iqm0Ww），一起感受一下坂本龍一與Krug香檳的交流。●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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