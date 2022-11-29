幸福拼圖：有家庭同行 挫折不可怕

阿明：「佢（媽媽）無咩讀書，成日畀公司壓榨，又要加班又少假期。想同佢飲茶，但佢又無假放……」

筆者剛認識阿明時，總是聽到他形容自己「好摺、好頹、好廢」。他是一名高能力自閉症青年，就讀主流學校，智能和語言能力與普通人無異。大專畢業後，阿明找到一份待遇優厚的文職工作，但在旁人看起來安穩的生活，卻維持不到半年。阿明不理解辦公室政治，未能解讀上司的暗示，自閉症的特性令他在職場上處處碰壁，最終被解僱。阿明之後輾轉在不同行業發展，始終未能穩定下來。他回想這段時間，最煎熬的是家人的嘮叨：「佢哋（父母）覺得我做份份工都做唔長囉，老一輩話我唔捱得……」阿明指家人不了解自閉症，就連到中心求助也瞞着父母：「佢（媽媽）無咩讀書，只係認為我有病。」

自閉青年職場碰壁 被責唔捱得

筆者接觸過不少有特殊學習需要的青年人和家庭，這班青年在校園和職場適應方面更易遇到挫折。以自閉症為例，他們的心智解讀能力較弱，無法洞察別人的情緒，更不太懂得社交禮儀，很容易「得罪人」也不自知，從而影響社交生活。由於他們自小社交圈子狹窄，「撞板」後也沒有傾訴和學習的對象。家庭本應是這群青年的強大後盾，可惜親子關係疏離，甚至交惡，令到他們更孤立無援。

事實上，哪有家長不為子女和家庭費盡心力？阿明媽媽當然也一樣。「知道佢無咩朋友，擔心佢應付唔到工作。」媽媽不但擔憂阿明的前途，亦十分在意他的個人成長，試過介紹朋友給阿明，讓兒子學習社交，又動用人脈為阿明介紹兼職等。怎料這些舉動更觸動阿明的神經，影響情緒，這反映許多家長在支援孩子上面對重重挑戰。

最後，筆者協助兩母子改善溝通，明白彼此內心的想法和需要，了解兩代對於工作、生涯規劃取態上的差異，化解誤會和調整雙方的期望。同時，亦鼓勵父母善用幽默的方式，向子女分享自己的「失敗談」，讓青年知道挫折並不可怕，最重要是有家庭同行。

有一天，阿明向筆者提起媽媽：「啱啱領取咗消費券，買咗部按摩機畀佢，但佢又好少用囉。」仔細聽，這些訴苦的說話，又何嘗不是出於對家人關愛？青年雖然不擅長用言語表達，但還是會費點心思來表達對家庭的重視。青年成長路上一塊舉足輕重的拼圖，同樣是拼湊家庭幸福的關鍵。

文：李芷婷（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第425期]