童途有「理」：過度活躍孩子活躍有道

然而，透過不同的體能遊戲不單可改善這些學童的體能問題，更可提升他們的視覺專注、工作記憶及執行活動的功能，有助他們改善學習、生活及社交上的表現。以下提供一些簡單的活動讓家長可每天與孩子在家中練習。

活動一：單腳畫形狀（圖a）

物資：不同形狀的盒子

目的：提升平衡能力、姿勢穩定度及視覺專注

內容：單腳站立，另一腳輕放於盒子上沿邊畫出形狀，雙腳輪流交替。可按兒童的能力增加繪畫形狀的次數

活動二：小飛機（圖b）

物資：軟地墊

目的：增強姿勢穩定，改善坐姿，並提升學習能力

內容：兒童俯臥在地墊上，手臂向前上方伸直，雙腳亦伸直。手臂、雙腳及頭一起慢慢向上提起離地，同時要保持正常呼吸，並維持動作5秒，重複動作數次

活動三：逃出洞穴（圖c）

物資：麻繩

目的：肌肉力量控制、空間感及動作計劃

內容：利用家中走廊的兩側牆，用麻繩自製一組繩網陣，讓兒童穿越。亦可在繩上掛上響鈴，兒童要在穿越繩網陣時不能觸碰響鈴以增加難度

活動四：秘密任務（圖d）

物資：預備個位數的數字卡

目的：提升工作記憶及執行功能

內容：將個位數數字卡放在走廊的一端，家長在走廊的另一端告訴孩子一個雙位數字，孩子要扮青蛙跳到有數字卡的一端，用數字卡拼出所聽到的雙位數。家長可按兒童的能力提高難度，如增加數字組合難度（如四則運算）或動作難度（如單腳跳、跳飛機等）

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文：陳慧雯（註冊物理治療師、香港物理治療學會兒科專研組）

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[Happy PaMa 教得樂 第425期]