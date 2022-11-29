華德物語：中招過後有戲睇

子女無感染 上學與否自己揀

在香港，「免針紙」風波牽連甚廣。話說德國沒有強制成人或兒童接種新冠疫苗，我卻在9月初帶兩兄妹打了一針兒童版新冠疫苗。在我發病期間，兩兄妹跟我一同在家隔離均沒有出現病徵，在家的快速測試也呈陰性反應，只有華德爸被感染了。其間，華德的學校表示「兩兄妹只要沒有在快測呈陽性反應，理應可以繼續上學。但若兩兄妹可以留在家中，其他家長會表示感激」。所以，在我發病期間，送不送兩兄妹上學，也是個人的選擇。感慨德國和香港兩地的防疫大不同，我雖然支持打針，但絕對反對強制，在諮詢過醫生意見後，理應三思而後行。

兒童電影節 親子活動有得着

除了新冠經歷外，值得一提的事還有在11月上旬，我們特地去杜塞爾多夫（Düsseldorf）參與「兒童電影節」的親子活動。這個電影節為期一星期，沒有明星走紅地氈，只在杜塞市的4間戲院及電影博物館一同上映適合不同年齡兒童的影片。在周末時，電影博物館更會舉辦工作坊，讓小朋友在導師的指導下用畫筆和小畫本把自己的故事「逐格逐格」地表演出來；而家長則在等候小朋友時可以自由參觀電影博物館的展覽。當我們再次會合，便入場觀看當日節目《德國魔法動物學園》（School of Magical Animals）。故事由一名女孩伊達轉校至偏僻小鎮學校、新班主任帶來魔法動物開始。100分鐘的電影幾乎沒有悶場，10多歲的學生演員載歌載舞地查案，經歷友愛、誤會、決裂，最後才揭開謎底。「偷竊犯人」竟然因為父母經常爭吵而晚晚逃回校園「作奸犯科」，當同學們得知因由，也主動為犯事者求情，一同修復校園。節目播放完畢後，更有主辦方詢問在場兒童的觀後感，希望大家都帶點得着回家。2022年又到年尾了，希望大家仍然安好，下次再會！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第425期]