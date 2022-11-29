升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 趙sir曾提及救世軍海富幼兒學校的教育報告評價很好，這間學校和明我幼稚園（奧運校）對比，哪一間較好呢？以我了解，救世軍海富幼兒學校着重品德培養，但不知道學術方面會否難於適應小學課程？明我幼稚園較重視學術，是否對升小有幫助？但我又擔心品德沒有培養好。如果只是讀津小，是否兩所幼稚園都沒有太大差別？

另外，以下幾間學校也想詢問一下評價如何：東華三院譚錦球伉儷幼稚園、香港保護兒童會中銀幼兒學校、協康會康苗幼兒園和啟文幼稚園。

我參考過教育局質素評核報告，覺得差不多，其中譚錦球伉儷幼稚園及啟文幼稚園是較新的學校，採用繪本教學，是否和傳統教學有很大分別？

答◢ 救世軍主辦的幼稚園及幼兒學校十分全面，既愉快學習，亦重視教與學，品德培養也不差。如果讀津小，一般需要一段短時間適應，因小學是專科專教，與幼稚園home teacher式一名教師負責一班不同。

4所幼稚園都參加了幼稚園教育計劃，因此教育局每5年會作一次質素保證視學。以下為本人根據各幼稚園視學報告之評價（從A++至A-）：

．香港保護兒童會中銀幼兒學校 A

．協康會康苗幼兒園 A

．啟文幼稚園 A-

．東華三院譚錦球伉儷幼稚園創校於2020年，暫時未有視學報告

■想升直資注意提升英文

問◢ 女兒就讀香港創價幼稚園，心儀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、播道書院、優才（楊殷有娣）書院小學部3間直資小學。直資小學對學術要求普通頗高，如何增加考入機會？

答◢ 香港創價幼稚園參加了幼稚園教育計劃，質素保證視學非常好，本人給該校評級為A++，如果想增加考入直資小學機會，只需要搞好女兒的英文便可以，因直資比較重視英文。

■雅士圖升小銜接適應不俗

問◢ 小女於2021年1月出生，想請教雅士圖國際幼稚園、浸信會奧基英文幼稚園和約克英文小學暨幼稚園應如何選擇。3間都為英文語境學校，學費相若，我們均可以15至20分鐘路程到達。本人較重視學術成績，希望女兒考入直私小學（家住深水埗區）。基於學術、成績及升小比較，感覺約克或雅士圖比較優勝。女兒好動活潑，也可以坐定看書。奧基校舍較大，但相對輕鬆。我們希望學術及快樂並重的學習模式，讓她能成功考進小一。

答◢ 3所幼稚園各有所長，約克重視學術，雅士圖與浸信會奧基皆鼓勵幼兒探索新知識，打破傳統思維。不過雅士圖似乎在升小方面較有把握，因銜接適應方面做得不錯。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第425期]