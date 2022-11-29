親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳是討厭鬼

遭全班針對的異類

這所學校位處名校區，雖然不是最熱門的學校，但也是其中一所頗為嚴格的學校。功課不少，同學們規行矩步，一般沒有違規行為，但卻普遍欠缺一份包容的心。對於跟一般同學不同的小朋友，例如功課落後的，或是行為不從眾的，大家都會不喜歡他，不會跟他做朋友。小荳荳因此成為大家討厭的對象，他也自以為活該被討厭。

我從第一次踏入這間學校開始，就感到渾身不自在。那凝住的空氣、拘謹的氣氛，可直接叫人窒息。這是我修讀教育的第2年，這裏是我實習的學校。

由第一天上課開始，小荳荳每做一件事，都有同學盯着他，不停投訴。他做每一件事情，在同學眼中都不對，沒有小朋友願意跟他玩，我為小荳荳的情况感到難受。我努力嘗試糾正他跟同學相處的方法，教他怎樣跟小朋友聊天，邀請小朋友玩遊戲等。他很認真地學，但卻仍然沒有同學願意跟他玩。好不容易，我終於找到兩個比較有愛心的小朋友，但礙於害怕被其他同學排擠，也只不情不願地敷衍，在我陪同下才跟他玩一下。

教師點滴 快樂永記

實習期幾星期過去了，導師快要來評核我的課。在導師來之前，原任教師也先來觀察我上課。這一節課要學人體骨骼，按着課本內容，學生要學會骨骼的作用，以及怎樣保持骨骼強健。每個學生都認真地學習着課本裏的知識，這時候，小荳荳舉起手問問題：「人體最小的骨骼是哪一塊呢？」在我看來，這一提問再正常不過了，課題引起了小朋友的興趣，自然會就着他想知道的相關知識來提問。沒想到的是，整班都露出一臉不屑的神情，雖然沒有說出來，但從他們臉上讀到的信息就是：「你別問沒用的問題吧！這是考試不考的。」

我回應着說：「老師很欣賞你能主動對感興趣的事情提出問題，下課前提醒我為你解答，如果我忘了，你要提我啊！」小荳荳臉上流露出滿足的笑容。我在下課前安頓好其他學生做堂課後，為他解答疑問，還答應為他帶一本介紹人體骨骼的圖書。課後原任教師跟我討論課堂，卻鄭重提醒我，不應讓小荳荳問一些與課程無關的問題。雖早已預料到會有這樣的回饋，但心仍不住往下沉。

幾星期過去了，實習期也差不多結束。這段期間，見到小荳荳在待人接物各方面都進步了許多。作為實習教師，我無法為小荳荳帶來很大的改變，只能在短短幾個星期中略盡我作為一個教師的綿力，好好教導他。

在離開這所學校後，我沒有機會再跟小荳荳聯絡，本來也相信他會很快會忘記有這樣的一個老師。卻沒有想到，在一次電視訪問後，竟在學校的郵箱中收到小荳荳的電郵。知道他不但沒有忘記過我，還學有所成，已移居外地生活了。當教師的，點點滴滴為孩子所做的，雖不經意，卻可能在孩子的心中，留下永久的快樂回憶。

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

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[Happy PaMa 教得樂 第425期]