家家有禮：芬蘭小精靈 傳遞北歐快樂聖誕

【明報專訊】原來聖誕老人背後有一班神秘精靈小幫手，為大家傳遞佳節的歡樂！芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu來到將軍澳東港城，帶來充滿北歐傳統氣息的快樂聖誕。由芬蘭創作團隊Silas Tonttukylä製作的Tonttu木雕小精靈公仔已有逾30年歷史，每個小精靈均代表着芬蘭的聖誕傳統文化。「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」集合多款經典造型的Tonttu木雕，大家踏入博物館即可看到一眾可愛小精靈，更可游走於6米高Tonttu精靈聖誕樹與3米高薑餅人之間，與小精靈一起倒數聖誕。