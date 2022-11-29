好去處：露營觀星初體驗 長洲飛索大挑戰

【明報專訊】愈來愈多人喜歡趁假期或周末到離島走走，感受一下遠離繁囂的寧靜，其中長洲是熱門地點之一，除了特色美食選擇多，交通亦算便利。現在長洲更設有一個適合一家大小的戶外活動好去處，玩大半天又得，過夜露營亦得，絕對是親子遊的好選擇。（模特兒因拍攝需要暫除口罩）
文︰顏燕雯
小模特兒：Yoyo
從中環碼頭乘搭快速渡輪，只需35分鐘便到長洲，下船後從長洲碼頭右旁之公眾碼頭乘坐街渡至「西灣碼頭∕張保仔洞」，約10分鐘便抵達西園。秋冬除了是露營的熱門季節，也非常適合戶外活動，所以集露營、歷奇活動、戶外遊戲等體驗於一身的西園，便成為了大小探險家的好去處。
海景營地歎「鹹蛋黃」
西園佔地超過4萬平方米，設有多個供客人自攜營帳或享受特色glamping的露營區；最特別是擁有私人營地難得一見的海景營區，可眺望日落夕陽。除了露營，園內亦有多項特色活動供客人選擇，屬高難度挑戰的有「樹頂走廊」，當中包括飛索、繩網橋等難關，適合滿12歲及身高150厘米的玩家；年紀小一點的，則可挑戰4歲以上即可體驗的「馬騮上樹」，在教練指導下沿樹幹攀至目標位置。園內還有很多適合一定大小的活動，例如餵羊仔、手藝工作坊、遙控船等，足夠消磨一整天。
■INFO
長洲西園
入場費：3歲以上$48，另設各種套票，住宿營友參加活動可享85折，詳情可瀏覽www.saiyuen.com
開放時間：上午9:30至晚上6:00
地址：長洲西灣（中環5號碼頭乘船往長洲後，可步行、踏單車或乘街渡前住）
查詢：2981 1010
[Happy PaMa 教得樂 第425期]