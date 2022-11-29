好去處：露營觀星初體驗 長洲飛索大挑戰

文︰顏燕雯

小模特兒：Yoyo

從中環碼頭乘搭快速渡輪，只需35分鐘便到長洲，下船後從長洲碼頭右旁之公眾碼頭乘坐街渡至「西灣碼頭∕張保仔洞」，約10分鐘便抵達西園。秋冬除了是露營的熱門季節，也非常適合戶外活動，所以集露營、歷奇活動、戶外遊戲等體驗於一身的西園，便成為了大小探險家的好去處。

海景營地歎「鹹蛋黃」

西園佔地超過4萬平方米，設有多個供客人自攜營帳或享受特色glamping的露營區；最特別是擁有私人營地難得一見的海景營區，可眺望日落夕陽。除了露營，園內亦有多項特色活動供客人選擇，屬高難度挑戰的有「樹頂走廊」，當中包括飛索、繩網橋等難關，適合滿12歲及身高150厘米的玩家；年紀小一點的，則可挑戰4歲以上即可體驗的「馬騮上樹」，在教練指導下沿樹幹攀至目標位置。園內還有很多適合一定大小的活動，例如餵羊仔、手藝工作坊、遙控船等，足夠消磨一整天。

■INFO

長洲西園

入場費：3歲以上$48，另設各種套票，住宿營友參加活動可享85折，詳情可瀏覽www.saiyuen.com

開放時間：上午9:30至晚上6:00

地址：長洲西灣（中環5號碼頭乘船往長洲後，可步行、踏單車或乘街渡前住）

查詢：2981 1010

[Happy PaMa 教得樂 第425期]