家家有禮：巨型珍寶珠 佳節多一點甜

【明報專訊】巨型珍寶珠嚟啦！東薈城名店倉今個聖誕與小朋友最喜歡的糖果品牌Chupa Chups珍寶珠合作打造 「FUNtastic World」主題活動，讓佳節多一點甜！場內6個色彩繽紛、打卡必到的珍寶珠互動裝置，包括「珍寶繽FUN熱氣球」、「滿FUN棒棒學堂」內的沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、甜香滿溢的「棒棒糖製造機」、網紅必到的「奪目滿FUN包裝站」和2樓鄰近cdf Beauty的「棒棒糖繽FUN牆」，以及小朋友至愛的2米高「超巨型珍寶珠」！大家更可登入手機遊戲啟動Lolly電子學生證，展開互動任務，集齊電子蓋章可換領限量版珍寶珠香薰座。