玩創港式麵包 「五色」菠蘿包搶鏡

在飲食界工作多年的James，剛在銅鑼灣開設Hashtag B。店內每日出品有約40款麵包，主打新派港式口味。甫進店內便看見麵包櫃內有竹炭味腸仔包、紫薯雞尾包、不同口味的菠蘿包等，讓人有一種親切又陌生的感覺。James說自己從小愛吃港式麵包，希望令港式麵包變得多元化，創作更多新口味，而且十分着重質料，特別選用優質的日本麵粉、日本極濃雞蛋及澳洲牛油，以提升麵包香和鬆軟度，並強調不加豬油，少糖少鹽。

芸芸新派港式麵包中，以「五色」菠蘿包最搶手，分別是澄黃色的原味、粉紅色的洛神花味、灰色的伯爵茶味、墨綠色的抹茶味，以及黑色的黑芝麻味，非常IG-able，極速吸引年輕人眼球，每次出爐都在30分鐘內售罄。他說製作這款菠蘿包非常費時，將中種麵糰低溫發酵兩次後，放進焗爐烘烤，製作時間約30多小時。而大家最喜歡菠蘿包上的那塊「菠蘿皮」，他則棄用豬油，改用牛油，亦摒棄傳統用菜刀壓薄菠蘿脆皮的方法，轉用模具壓模，令所有脆皮大小統一。記者試吃，麵包鬆軟，少甜少膩，脆皮頗為香脆，可惜較傳統的薄和細塊，如大塊一些便更吸引。室溫下的菠蘿包略為煙韌，可放進微波爐加熱約3分鐘，讓麵包變回微暖，口感較鬆軟。

另外4款菠蘿包製法跟原味的大致相同，只是加入不同材料而已。洛神花味使用自家製作的洛神花粉，酸味突出；伯爵茶使用Twinings伯爵茶葉，麵包中散發柑橘和紅茶香；抹茶味採用京都丸久小山園若竹抹茶粉，茶香四溢；芝麻味則選用高質黑芝麻粉。現時每天只供應原味及以上其中一款新口味菠蘿包。

紫薯雞尾包不死甜

另外，紫薯雞尾包和蛋撻亦是創新之作。雞尾包餡料改以紫薯蓉加椰絲，椰香濃郁，不死甜。蛋撻則以日本極濃雞蛋製作蛋液，每件蛋撻含有1隻半蛋黃，因此顏色偏深黃色，富蛋香；撻皮鬆脆，混合杏仁粉、麵粉和牛油等而成。店內的方包亦做得不錯，全部統稱「雲朵」，因為James覺得他們的方包入口如「雲朵」般鬆軟。各款包點暫定每日上午7時半、中午12時及下午3時左右出爐。

■Hashtag B

地址：銅鑼灣利園山道67號寶榮大廈地下F舖

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