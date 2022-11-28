實心實意：樂齡科技「小海豹」 𧨾老人家開心

機械人小海豹可以成為長者的好朋友，有長者因為小海豹放下心結，藉此與去世的寵物好好道別。

樂齡科技產品從世界各地引入香港，但由於不同地方的長者、院舍、需求都不一樣，有些產品即使引入後亦未必合用。靈實胡平頤養院參加社會服務聯會舉辦的樂齡科技測試平台，測試和研究樂齡科技產品。透過測試平台，了解產品限制和適合度，加上平台與香港大學合作研究，能有系統地反映產品功效。例如在陪伴機械人小海豹的試驗中，我們目睹平日未能以言語表達的長者流露真情；有一名長者向着小海豹喊出離世多年的寵物狗名字，真正和愛寵道別。可見陪伴機械人有助長者處理未曾紓解的情緒，令他們放下心結。

另外，為顧及院舍內長者的安全，避免他們因站立不穩而跌倒，我們為有需要長者安裝離牀警報系統並作測試。當長者坐起或離開牀，警報器便會立即通知同事協助。但引入的儀器通報時間較短，若同事當時正處理其他事宜，很容易忽略警報通知；加上聲量不足讓員工在其他房間工作時聽到，這是試用警報器後發現可以改善的地方。

消毒機械人助節省人手

當然，有不少樂齡科技非常「幫手」。以消毒機械人為例，若沿用人手清潔院舍，數層樓動輒要花數小時和多名同事協作，而消毒機械人正好節省人手和時間。安老業人手短缺，樂齡科技更應發揮作用，減輕同事日常工序。而安老業界亦開始老齡化，面臨新一波退休潮，透過發展創新產品，或有助吸引年輕人入行。年輕人學習能力高、學得快，應用樂齡科技產品也比較得心應手，網絡上的工作和處理數據資料等，可協助提升院舍設施，改善服務質素，讓長者真正受惠。

文：袁麗華（靈實胡平頤養院院長）、陳國威（靈實恩光學校資訊科技主任）