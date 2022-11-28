全科醫生擔任守門人

推動基層醫療，政策固然重要，成立管理局應該也有幫助，但最重要的，還是要有稱職的基層醫生。可能是自小接受英式醫學教育太根深柢固，總覺得英國小說裏的小鎮醫生或鄉村醫生，正是我們需要的基層醫生。他們不是什麼專科大國手，而是平平實實的全科醫生（general practitioner，簡稱GP）。英國實行國民保健制度，醫療費用由國家支付。偏遠小鄉鎮人口稀少，單憑稅收，實在承擔不起每個範疇都有專科醫生，而且經濟效益低，兼浪費資源與人才，所以偏遠鄉鎮只有GP駐守，他們經過全科訓練，十八般武藝皆能，應付到大部分小毛病，也能夠憑望、聞、問、切來斷定病人情况是否嚴重，有無需要轉介到城市的醫院。他們作為守門人（gatekeeper），為英國醫療系統省回不少開支，也保障了偏遠鄉鎮巿民的健康。

最近正觀看英國電視劇Doc Martin。馬丁本來是一名出色的外科醫生，但不知何故竟患上血液恐懼症，連為病人抽血也感到惡心，唯有放棄外科，到英國西南端的一個小鎮當GP。身為鎮內唯一醫生，馬丁遇到的個案包羅萬有，包括皮膚病、耳鼻喉科病、不同程度的創傷、心肌梗塞、中風以至為孕婦接生等，大大小小都由他一手包辦處理，儼然是全鎮的健康支柱。

有人說，現代發達地區的醫療服務愈來愈昂貴，原因除了人口老化及藥物儀器價錢飈升之外，醫護人員太精專也是原因之一。單看醫生培訓，專科之後還有亞專科（sub-specialty），由醫學院起計，培養一名專科醫生起碼13年，若再鑽研亞專科就更長，動用的社會資源更多。要是社會風氣令所有醫學生都要當專科，專科醫生大增，但沒有守門的基層醫生，市民對專科的需求亦會同步增長。傷風咳嗽看呼吸專科，輕微頭痛看腦神經科，肚子痛看外科專科等，醫療支出怎會不節節上升？這正是一些例如美國等發達國家，醫療經費龐大得令人咋舌的原因之一，他們需要的，可能是多一些像馬丁那樣的醫生。

回到Doc Martin劇集，主角雖然醫術精湛，但不善於溝通，和病人討論病情時太過「言簡意賅」，被投訴態度不好，醫務委員會要派員監察他的臨牀態度（bedside manner），並警告他若不改善可能會除牌。看來要做稱職的「守門GP」，除了醫術高明，懂得諸般武藝外，溝通技巧也是必備條件。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）