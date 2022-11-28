人工淚液潤眼 先試低濃度

眼科專科醫生莊金隆表示，眼藥水分為有藥性及無藥性，前者用以醫治眼疾，例子包括含抗生素、抗炎、類固醇藥水；無藥性屬人工淚液，可滋潤眼睛，紓緩乾燥不適。他建議選擇不含防腐劑的人工淚液，因長期使用含防腐劑的人工淚液，可能產生敏感反應。

華人乾眼症主要是油分不足引致。莊金隆指，含有透明質酸的人工淚液，有鎖水功效，濃度愈高功效愈強，但若徵狀不太嚴重，可先試用較低的濃度，「因為人工淚液太濃稠、黏𥹉，而清潔做得不好時，反而容易生眼瘡」。另外，有些配方會加入維他命，有實驗證明維他命A有助促進眼睛健康，但維他命B、E等則未有足夠醫學根據證明有效。

密封放雪櫃 達冰涼效果

至於含薄荷成分的人工淚液，會否刺激眼睛？莊金隆稱，暫時未有數據顯示薄荷對眼睛的影響，「如果想有冰涼感覺，其實毋須薄荷，將人工淚液放在雪櫃後使用，會有很好效果」，但緊記要把藥水放在密封盒內保存，以免被雪櫃內的食物污染。

使用人工淚液後，眼乾未有改善，應及早求醫。醫生可處方適合眼藥水、潤眼啫喱、藥膏，亦可考慮脈衝和彩光治療乾眼症。