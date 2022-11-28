乾眼症滴眼藥水不治本 3招眼皮spa 回復「睛」靈

「大約每4個香港人就有1個有乾眼症。」專家指出，乾眼症非同小可，有患者要每5分鐘滴1次眼藥水，甚至睡覺時雙眼會「乾醒」，張開眼睛有撕裂感覺。

不少人以為眼乾只要滴眼藥水就可「治癒」，其實治標不治本。專家教授簡易3步為眼皮做spa，令雙眸變得滋潤又明亮！

「很多人以為乾眼只是雙眼乾燥，滴眼藥水就會痊癒，但這是其中一種最難處理的慢性眼疾，往往難以根治，好像血壓高、糖尿病人般要長期鬥爭。」香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授、眼科專科醫生莊金隆指，乾眼症影響眼睛外觀及功能，患者日日夜夜都不舒服；因長期受眼睛不適困擾，有文獻指出患者可能出現不同種類和程度的情緒問題。

早期病徵：時清時矇「煙熏」眼

「大約每4個人就有1人有乾眼症。」莊金隆稱，它的常見程度與近視不相伯仲，問題卻未得到重視，患者即使有病徵也未必會去求診，亦有人誤會眼睛不適是由其他眼疾，如老花、白內障、淚管閉塞等引致。乾眼症除了眼睛痕癢外，常見早期病徵有：

‧視力時清時矇

突然視力模糊，但眨眼幾次就變回清晰，很大可能是乾眼症；而白內障、近視度數變深等，視力模糊情况固定，不會因眨眼而變回清晰

‧流眼水

屬刺激性流眼水，眼睛為了紓緩乾澀不適，在自我保護機制下不停分泌眼水

‧眼紅、「煙熏」感

眼白變紅，眼皮常感沉重、疲乏，不願睜開眼；時常有似被煙熏的不適感覺

莊金隆指，病情嚴重時，角膜或會乾到破損（俗稱眼表㿺㿭），未有妥善處理會引致感染、潰瘍，甚至溶穿，「千萬不要輕視乾眼症，嚴重可以影響視力，甚至令視力永久受損」。

紓緩乾眼，立即想到眼藥水。「這個概念正確，不過治標不治本。」莊金隆表示，多種疾病都會導致淚水分泌不足，需要對症下藥。另外，不少人以為淚水成分只有水，其實由淚腺分泌的水分只佔90%，眼睛表面與空氣接觸的一層，是由瞼板腺分泌的油分，能減少淚水揮發；最底還有黏液層，幫助淚水緊貼眼球表面，只要其中一個元素分泌或分佈有問題，便會造成乾眼症。可大致分3個類型：

1. 水分不足引致缺水型

2. 油脂分泌不足或分佈不好引致揮發型

3. 混合型

「中國人的乾眼症，八成以上都是因瞼板腺功能障礙引致。當瞼板腺堵塞，未能分泌油脂，就會出現揮發型乾眼症。」莊金隆表示，只要培養暖敷、按摩、清潔眼瞼邊緣的習慣，有機會令本身功能較弱或已萎縮的瞼板腺恢復功能，「就像幫眼皮做spa，打通瞼板腺，油分就會自行分泌」。即使沒有患乾眼症，也應該養成這個習慣，保養眼睛，減低患病風險。

暖敷、按摩、清潔三部曲：

1. 清潔雙手，以42至45℃電子恆溫產品、自動發熱眼膜或暖毛巾，暖敷眼睛10至15分鐘

2. 按摩瞼板腺，用手指按摩上下眼瞼，再將油脂推向睫毛根方向（圖A）

3. 用眼部清潔專用濕紙巾清潔睫毛根部（圖B）

雙眼痕癢 改用冷敷

「溫度、時間和方法次序都很重要。」莊金隆提醒，溫度、時間足夠才能令油脂由固體變成液體，而電子暖敷產品有恆溫功能，暖敷效果較理想，亦可減低灼傷風險。「感到眼乾，第一時間不是滴眼藥水，而是做暖敷、按摩、清潔。」他指每日做3至4次作日常保健，如果眼睛分泌物多可增至6至8次，只要注意衛生、安全，這就像深呼吸或伸展一樣，是個很好的保健辦法。可是，雙眼痕癢時就不應暖敷，「如果眼腫或痕癢，很想揉眼睛，可以冷敷，既可止痕又可去腫」。

不同眼疾或全身性疾病都可能引起乾眼症，如過敏症、甲狀腺眼病，以及免疫系統疾病如乾燥症等；一些治療也會引起乾眼問題，如長期使用青光眼藥水、服食情緒病藥物、接受頭頸腫瘤電療等。另外，接受激光矯視、年紀增長、患糖尿病等都增加患乾眼症風險。

環境等因素也會誘發乾眼症，如天氣乾燥、濕度低、長時間佩戴隱形眼鏡等。莊金隆建議患者盡量避開風險因素，如減少逗留在大風乾燥的極端環境，避免長期看電子產品而不休息，並保持良好生活習慣，有助減低患乾眼症風險。

文：李欣敏

編輯：朱建勳

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