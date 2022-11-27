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2022年11月27日星期日
漫畫連載
無名周記：表態／勇氣
家鄉 異鄉
同場加映：韓國會協助香港調查疑似侮辱國歌的罪行嗎？
世盃2022：唯快不破與褪色的黃金一代
誰人日記：我很忙
周日話題：新自由主義下的學術迷失世界──從幾間美國法學院退出排名談起
開門讀書：台灣九合一選舉的小舞台
周日話題：習拜會「文明對話」的深水區危與機
老少女之麻糬周記！
圖文城市：高手在民間
Long D：（十）聽音樂
1000x1000 空想星期天
放心寫作：〈快樂清單〉
#16 讀者來信：〈到底發生過什麼事〉
阿貓阿狗：#166 寫生
對號入座：花瓣般的翅膀：記阿姆斯特丹國際紀錄片電影節
自吹自擂：《骨肉的總和》愛你愛到食咗你
家明雜感：《神速特攻隊》 可愛的人，可愛的戲
影片簡評
單元連載：香港書26
單元連載：單身看，日常隨想六則
單元連載：負能量轉化器
星期日文學‧正義與法律：梅爾維爾《水手比利．巴德》
{異鄉人達人}劉國瑞 拍電影探索身分認同 香港人誰定義
料理分子：靈魂米醬 香辣冶味 新派松露肉圓
第二人生：前區議員移英做藍領 幫手編更最頭痛
ways of seeing：KONGISH ng hai港式英語 Let's同語言學家see see！
社會實驗：波卡西波卡西……將廚餘帶回田間
未來城市：復辦入境團 跳出食買玩 旅遊業望乘時轉型
單元連載：單身看，日常隨想六則
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【明報專訊】金鐘、油麻地、沙田。
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無名周記：表態／勇氣
家鄉 異鄉
同場加映：韓國會協助香港調查疑似侮辱國歌的罪行嗎？
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