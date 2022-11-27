世盃2022：唯快不破與褪色的黃金一代

到了星期四晚，所有球隊都打過一場。如果要我分類，各「強隊」我會這樣分：（1）「對辦」組：英格蘭（OK，對美國不像那麼強啦）、法國、西班牙（OK，我承認我看了30分鐘到3:0就去睡覺了）、巴西。（2）「和想像中差不多，不太強」組：葡萄牙和荷蘭。（3）「令人失望」組：阿根廷、比利時、德國。嚴格而言，首輪賽事只有兩場冷門：沙特贏阿根廷和日本贏德國，其餘賽果勝負和都在一般可預計範圍內。

唯快不破篇

兩場大冷門相似之處不少。在上半場，阿根廷和德國都頗佔優，你看不到有爆冷的迹象。兩隊都在下半場一個大約10分鐘的時段被冷門球隊連入兩球反勝為敗，然後落後之下方寸大亂無法反勝。更重要的是，爆冷的亞洲球隊有比較清楚有效的部署如何贏波，阿根廷和德國反而不見有針對部署。兩隊死因一樣：不夠速度。It's all about speed.

德國在上半場10分鐘後就控制戰局，控球成功找到不少空位，但在上半場末段和下半場初段未能拉開勝果，日本在下半場決定一博不讓德國控定皮球，推上逼搶情願搶不到的話大家多走一步回防，並且不斷透過換人及增加攻擊球員加快速度直接衝擊德國。德國和上屆死因一樣，攻守轉換的速度不夠，在下半場中段被日本跑死連輸兩球。

沙特的戰術特點是把防線推高，大約在中線才開始逼搶，變成將自己10個球員縮窄在大約30碼的範圍內防守，令阿根廷難找空間，把握阿根廷兩個錯誤下半場幾分鐘內入兩球便贏波。要破這個戰術，正常的做法是找球員由中場高速跑到防線背後，但阿根廷偏偏沒有快速球員，多次只是靠迪馬利亞右路發難，下半場好幾次突破了越位都會被沙特的後衛回防追回失地。沙特這個踢法，對着法國、巴西、英格蘭等有高速爆破球員的都一定死，但阿根廷就是缺乏速度破敵，下半場大量球員塞在前中場30碼範圍內，一籌莫展。

現代足球對速度的要求愈來愈高。分組賽中不少水平不高的球隊例如摩洛哥和美國，起碼會有速度與對手周旋，伊朗第一場慘敗和第二場贏波的主要分別就是速度，反而強隊如果速度不足，縱使個人技術勝一籌，在現代的戰術設置上容易被對手「將勤補拙」守死，以及靠快速反擊爆冷。

我們要看入球

足球是需要冷門的，以及這兩場那種在10分鐘內整個世界改變的球賽的。第一輪賽事有4場0：0，不幸我都差不多由頭看到尾，而這些球賽看了大約30分鐘就覺得會是0：0。入球偏少有些是因為根本球隊缺乏創造力（像波蘭），有些是球隊沒有真正有用的前鋒（像突尼西亞、喀麥隆、墨西哥、塞內加爾），於是縱使球隊長期控球也做不到入球。

足球是需要入球的。現代足球風格趨同，而且蒐集對手的資訊容易。今屆我見不少球隊不覺技術有什麼出眾，但防守很有組織紀律而少有犯錯，結果就很容易磨到大半場沒有入球。以非洲為例，第一輪5隊球隊只有加納入過兩球，5隊的防守紀律都相當不錯，但都沒有很大威脅的前鋒球員，和以前我們覺得非洲球隊缺乏紀律，但有天分有爆發力常有出人意表演出，大異其趣，相信這是因為現在不少非洲球員很年輕已經在歐洲球會受訓，多接受歐洲教練指導，紀律和意識改善，但更少靠直覺踢球，結果是球賽更為均勢趨同更易預測，趣味也就減少了。

英雄遲暮篇

第一輪賽事的慨嘆，是「不許人間見白頭」，叫得做「黃金一代」的都黯然失色。看着克羅地亞中場仍然是莫迪歷、波索域、比列錫和高華錫，比利時的老人防線3個人加起來超過100歲，韋素和夏薩特等作用大不如前，但球隊沒有新星，踢到迪布尼發脾氣和要靠巴舒亞伊入球打救。威爾斯的藍斯和巴爾到第二場彷彿已經無以為繼，完全受制於伊朗，似乎4日一賽他們已難以應付。

所謂足球小國的什麼「黃金一代」，通常代表他們後繼無人，國內沒有強大的聯賽或者青訓可以不斷產出有質素的球員接班，承接上周講的It's all about timing. 不少這些小國真的有機會挑戰大賽只是一屆，第二屆就已經太老，當你看見克羅地亞中場走動最多的仍然是莫迪歷，對摩洛哥下半場整隊速度明顯減慢幾乎輸波，只能慨嘆時不我與。

承接上星期說「贏世界盃真是很難」，贏世界盃通常要有不同年齡經驗的球員互相配合。法國的好處是麥巴比上屆只是19歲，今季更為成熟，而老將如基奧特等仍有作用，英格蘭本來上屆的球員就較年輕，今屆還會補充了比寧咸、科頓等，反觀德國引入新人，但部分球員如中堅Schlotterbeck似乎唔多夠班，穆斯亞拿那等踢法又比較個人化，夏維斯摸索不到自己的進攻位置，始終不能組成一隊老中青有機結合的強隊，很可能又分組賽出局又要用多4年重建。

換人的學問

今屆世界盃是首次可以換5個人，於是如何換人變成了重要的學問。我開始覺得領隊教練一早想好在球賽哪些階段換人如何換人，分階段部署球賽，應該是新世代戰術部署的重要部分。

今年的球賽往往超過100分鐘，阿根廷和德國的經驗都顯示，你佔優80分鐘但在10分鐘內跟不上對手速度都可能就此輸掉球賽。阿根廷下半場在71分鐘後就沒有再換人（成30分鐘，不知何故）來引入變數，結果愈踢愈死氣沉沉。德國面對日本不斷換入夠氣夠力的後備衝擊，換走湯馬士梅拿和根度簡等有經驗球員反而失卻中場控制權，就是換人策略被打敗的結果。

今年不少球賽上下半場形勢迥異，有些球隊上半場跑得太盡、有些下半場速度明顯減慢。我覺得教練們是應該部署一些球員只是盡跑60至70分鐘的（像伊朗對威爾斯的前鋒阿斯蒙），然後部署如何下半場中段換人變速再跑。It is all about speed.當然，球賽變幻無常，你領先還是落後都會有不同部署。但今年賽程比前頻密，像第二輪賽事威爾斯和英格蘭都明顯走樣，彷彿第一輪已經用得太多力，而像伊朗第二仗跑動速度遠勝第一仗，厄瓜多爾體能速度完全壓倒荷蘭（OK，他們第一場贏卡塔爾用力不多了），都反映28日內踢7場，強隊少點體能速度，輪換不善，都可能提早回家。

文˙馬嶽

編輯•葉雨舟

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