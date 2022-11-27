今屆金馬獎頒獎禮不少香港電影工作者亦榜上有名，其中劉國瑞憑《白日青春》奪得「最佳新導演」及「最佳原著劇本」獎，還讓黃秋生一償做金馬影帝的心願；記者立即邀約劉國瑞做訪問，聽他分享鏡頭裏外的異鄉人故事，剛巧今期「第二人生」開展香港人移民新一代的系列故事，在思考移民和身分等問題時，可以互相對讀。

賽事踏入第二周，可會見到誰個爆冷出局？

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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