鬼馬管弦樂 牧童笛擔正

同時吹奏5支牧童笛，是匈牙利牧童笛手加寶．科史甸（Gabor Vosteen）的拿手絕活，趣怪之餘，音樂造詣絕不馬虎，2019年獲Young Audiences Music Awards（YAMawards），音樂成就備受嘉許。香港城市室樂團創辦人及藝術總監黎燕欣（Leanne Nicholls）亦因此留意到科史甸，故與他洽商合作，原定於2020年演出，惟礙於疫情延期至今，周日終可在香港大會堂看到他表演同時吹奏5支牧童笛。

結合喜劇力量帶來歡樂

「當我還是小孩的時候，就開始這樣做。」說起結合音樂與喜劇的濫觴，科史甸表示自小就學習音樂和喜歡為他人帶來歡樂。他亦鍾情於差利卓別靈的電影，受其以身體表演喜劇啟發，他過往演出時，不時運用趣怪的肢體語言。「非洲音樂也幫助我不少，因為非洲音樂恰恰結合了表演和音樂……在舞台上還有許多發揮創意的自由空間。」至他專研牧童笛時，真真正正在舞台上結合音樂和喜劇，連結音樂與歡樂。

然而科史甸在歐洲表演時曾因牧童笛遭受批評。「牧童笛總不被視為管弦樂團的一員，但小提琴可以。」科史甸說起來也有點無奈，只因牧童笛往往被視為兒童樂器或者初學者樂器。因此，他不會以「表演牧童笛」這回事作笑點，「因為大多數人已經在做這檔事」。身為專業牧童笛手，既不會取笑牧童笛，當初考慮的亦非表演藝術，「而是有一個人做一些『蠢事』」，務求為觀衆帶來歡樂。而他在舞台上詼諧的風格，也容許他在音樂上犯錯、實驗，有別於追求百分百準確的音樂表演，「有時你可以向別的方向行，將表演混合起來或者分解它」。科史甸續補充：「這不止為了歡樂，也給了我機會去嘗試不同的事。」近年為吸引年輕觀衆，不少管弦樂團都在尋找新元素，科史甸恰好為他們帶來新方向。

為愛笛作曲 融電子搖滾風

為籌備今次演出，由概念、曲單到整個節目安排，科史甸與黎燕欣為首的香港城市室樂團團隊都花了不少時間討論。細看一共9首曲的曲單，就會發現別出心裁。其中《查爾達斯舞曲》受匈牙利的舞曲啟發，而匈牙利正是科史甸的家鄉；「我記得在一家匈牙利餐廳聽到它……這首曲像一首挑逗人的音樂，所以我也想利用這首曲進入觀衆內心，與觀衆連結」。此外也有兩首分別出自泰雷曼和韋瓦第手筆的牧童笛協奏曲，科史甸盼藉此向觀衆「正名」牧童笛：「這（表演）不只有歡樂，還展示了（管弦樂團）有什麼可能，其實已經有為牧童笛而設的曲目。」此外更有一首科史甸親自作曲的《鱷魚舞曲》，專為他的一支電子搖滾風牧童笛而設。原來他十分滿意那支牧童笛的音色，奈何很難找到適合的曲目演奏，最終還是覺得「自己作曲比較容易」。

歡笑以外，科史甸盼觀衆看到牧童笛在管弦樂團的可能，亦希望鼓勵觀衆「用創意和不同方式思考。因為我們（創作者）傾向在框架外思考，所以總是有有趣的導向」。●

牧童笛男真人騷

日期及時間：11月27日下午2:30、下午5:00

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$220至$450

網址：bit.ly/3DPbZJM

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：文顥孜