畫風具獨特魅力 文化產業一分子 港漫盼衝出香港再起飛

對着維港海岸，漫畫家蘇頌文（Pen So）、曾偉文（Man僧）和張漢華（華記）一邊談笑風生，一邊即席揮毫，畫出他們漫畫世界中的主角。Pen So用鋼筆「就地取材」，將維港景色融入構圖中；Man僧毋須起稿，揮舞毛筆畫出插圖，果然被稱為「港版金政基」；至於華記如同他的漫畫主角，一直埋頭苦幹。3名漫畫家聚首一堂，全因他們3本漫畫皆受「港漫動力」資助出版。

15作品下月參加大馬動漫展

去年「創意香港」資助香港動漫畫聯會首辦「港漫動力」——香港漫畫支援計劃，資助15間入選的本地初創漫畫企業出版漫畫，每間資助額最多21萬元。15本作品在2022年香港動漫節推出，爾後他們將出席12月馬來西亞動漫展。香港藝術中心趁着香港動漫節與馬來西亞動漫展之間的空檔，展覽該15部漫畫的手稿和創作紀錄，並設閱讀區以供試讀。

15本漫畫風格各異，譬如Pen So《回憶見》講述女歌手追尋一段消失了的記憶；Man僧《0課特工》則講述當代忍者的特工故事；而華記《這次真的拚命了》講述漫畫助理毅然辭職，追求漫畫創作夢。15本當中只有2本歸類為傳統港漫，可見港漫不再只有技擊漫畫和「大隻佬」。

成為漫畫家的首要條件，或許本身也要是漫畫愛好者。Pen So、Man僧和華記自小就喜歡看漫畫，無論日漫、港漫也都涉獵，故萌生成為漫畫家的念頭。在Man僧和華記成長的年代，港漫還能養活不少人，華記說：「去到中學發現表哥是漫畫家，從那一刻發現漫畫家是一個可行的職業。」甚至曾幾何時香港畫漫畫也能致富，Man僧憶述小時候港漫的盛况：「小時候看到黃玉郎先生每次在漫畫中的作者專欄都說有新跑車揸，保時捷呀，又說『香港只有幾個人才有』。」

Man僧年少入行，先後到兩家漫畫出版社擔任漫畫助理，但在2001年就告別漫畫業，「當時未有數據分析，但我覺得港漫開始不受歡迎，可能是因為我身邊的人都開始不看」。之後Man僧轉投遊戲的人物設計，除了2003年曾出版一本足球漫畫Number 10外，將近20年與漫畫出版無關，直至今次資助計劃出現。現時主力從事圖像設計及插畫工作。

華記同樣年少入行，至今仍留在漫畫業界。他最初負責畫背景，但最想做人物創作。然而港漫出版周期密，出版社習慣將員工分配到某個崗位就甚少更改。所以華記在公餘時間練習公司所需的人物畫風，「剛好公司需要人，就跟隨另一個前輩，一路學習一路去做」。雖然崗位上叫做「人物美術」，業界俗稱「勾頭」——專門畫角色的頭，但華記認為與主筆的創作空間仍然相差甚遠。最終將本來的工作變成兼職，一邊做兼職，一邊做自己的漫畫。

至於最年輕的Pen So，打算入行時已經是港漫盛世的晚期。其時他看到港漫招募漫畫助理，「當時已經很喜歡買玩具，你會發覺原來買幾隻玩具，整個月人工就會花光，所以打消了入行念頭」。之後他從事設計行業，直至2013年參與動漫基地舉辦的漫畫大師班，見過偶像漫畫家馬榮成一面後，便與班內同學出版了一本《漫畫大師班作品集》。「之後開始有人認識我們，慢慢參加比賽，然後有一些工作找我們畫插圖，慢慢就入行了。」

近期漫畫出版彷彿也算興旺，但Pen So和Man僧强調現在出版的多為圖文書和繪本。傳統概念的漫畫應為劇情導向，擁有自己的一個漫畫世界。香港劇情漫畫出版凋零，今年其中一名薄裝漫畫主筆鄭健和也宣布即將封筆。難道港漫已經是夕陽行業嗎？Pen So卻不認同，他舉例韓國、日本等，漫畫仍然是流行文化的一部分。換言之漫畫並不老套，也未被社會淘汰。

出路在影視改編

若要港漫「翻身」，Man僧認為必須以整套文化產業的視野來思考，而非將文化產業分割為電影、音樂、漫畫等不同項目，然後各行其事。反而項目與項目之間應有合作，合力塑造香港的文化產業，推廣海外。Man僧說：「大多數外國人認識香港，其實是因為電影，電影就是香港的明信片。沒有這些事物（文化產業），很難向外推廣香港，難道永遠也是金融城市嗎？」Pen So觀察到，在日本、韓國，漫畫只是文化產業的起點，往往改編成動畫或劇集，成為文化潮流。Man僧續補充：「當文化產業成為潮流，最後會變成錢，不會是你的負累。」香港過往也有《龍虎門》、《古惑仔》、《風雲》等改編漫畫電影成為經典，最近漫畫家曹志豪的《死角》也被改編為ViuTV劇集《繩角》，說明了港漫蘊含改編潛力，成就一劇之本。「香港漫畫的出路一定不是書，是需要影視作品。」Man僧解釋像韓國漫畫改編劇集大熱後，觀衆倒轉頭來才看漫畫。

與此同時，將港漫推廣海外，亦可肯定港漫在本地的價值。Pen So舉例指港漫原稿本來並沒有妥善管理，自從前幾年蘇富比拍賣漫畫家黃澤作品《老夫子》原稿，大家才驟覺港漫原稿也擁有價值。又例如今年香港畫家Oh Mankee在日本Digital Art Battle奪冠，才被人認識、被傳媒報道，但原來她在社交媒體已經畫了很多年畫。

畫風多元有特色 海外展出獲好評

Pen So、Man僧和華記與海外交流時，港漫都獲得正面評價。Pen So到法國和比利時交流，歐洲人頗為欣賞港漫的質感——線條有點像中式書法、線條密度亦很高，異於歐洲漫畫。而在法國安古蘭國際漫畫節擺展時，他發覺日本、台灣和內地漫畫會有一種固定的畫風，但港漫畫風比較多元化，無論真實、Q版、彩色、黑白，應有盡有。華記曾到日本擺展，他說日本人會很驚訝一些港漫如此色彩繽紛、畫面豐富，譬如漫畫家邱福龍的《古生命》，在日本不見類似的表達手法。Man僧亦曾被一個意大利人問到「港漫如此色彩繽紛，背後有什麼漫畫語言」？他卻笑言並沒有佈局，只因為港漫出版周期密，負責分色的必須在極限時間內將所有黑白填上彩色。

將港漫推廣海外，同時讓香港漫畫家吸收不同事物，豐富他們的作品，建立好港漫品牌。Man僧表示，相信港漫的質素，希望政府資助港漫參與外國漫畫比賽，便能夠知道港漫在國際上的水平去到哪裏。

本地缺乏網絡平台推廣

歸根究柢，港漫最需要本地人支持。從前動漫基地租用過灣仔茂蘿街7號5年，現在再沒有類似的漫畫博物館。Pen So認為漫畫博物館「讓人知道香港有漫畫文化」，亦是一個讓香港漫畫家展覽、集中宣傳的場地。與此同時，因應當代人的消費習慣，Man僧認為漫畫應以網絡漫畫平台重生。他指韓國WEBTOON和日本Comico兩個漫畫平台都能夠營利，實在值得借鑑。香港生產力促進局在2010年曾推出「香港漫畫的新世代全球推廣及發行平台」，簡稱「香港漫畫」的漫畫平台應用程式，但雷聲和雨點都一樣小。

「『港漫動力』這個計劃當然好，在動漫節推出15本漫畫，令大家留意到這個焦點。但最近想，如果平均每個月有一本漫畫推出，可以延續討論熱度。」華記說。「港漫動力」又會否像「首部劇情電影計劃」一樣，創作人找不到投資者投資第二、三部作品？Man僧和Pen So還未落實下一本漫畫的出版計劃，而華記早有着落，與出版社合作改編短篇小說做漫畫，但他強調「如果我沒有和出版社合作，也會繼續畫下去」。●

「一五一十」漫畫展覽

日期：即日至12月11日

時間：上午9:00至晚上11:00

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心地下至4樓賽馬會展廊

網址：bit.ly/3ta5fkT

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

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