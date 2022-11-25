文創月曆日曆 天天精彩

從前想買精緻漂亮的行事曆/日曆，多要到日式百貨公司文具部或日式選物店購買。近年，本地文創發展漸見成果，已悄悄孕育出不少插畫師及藝術工作者，相關設計不亞於日本、台灣的創作。今次特別為大家蒐羅本地、日本、台灣出版的特色行事曆、月曆或日曆，希望大家能享受親筆記錄日程的樂趣，為自己帶來一個精彩豐富的2023。

【插畫類】 重現老香港生活 親切溫暖

文創月曆及日曆以插畫風格居多，因此版面多以插畫為主，月曆格為副，可供書寫的格子較傳統福字月曆細小。近年主打港式情懷的插畫最受港人喜愛，當中「愛在大街小巷中找你」2023年月曆極為亮眼。月曆採用木製坐枱架，插上12張月曆卡，每張標示一個月份，所有卡片剪裁不同，疊起時能產生立體感，遠看就像香港的山巒景致！今年月曆主題為老香港的鄰里生活百態，結合真實圖片和插畫營造昔日情懷，例如2月份畫有公屋樓下及公園的百態，搭配真實的鹹魚相片，當大家看見欄柵上晾滿被子、公園曬鹹魚等畫面時，頓時勾起不少回憶，特別有親切感！紙張選用順滑的歐洲環保卡紙，記者試用油墨和水墨筆，皆容易書寫，惟月曆格細小，只夠空間填寫3至4個中文字。

另一名日籍插畫師「鴛鴦茶餐廳」則推出「食咗飯未」2023月曆，一共16頁，將貓咪擬人化，用水彩繪畫與香港道地食品及餐飲有關的日常風貌，地點有茶餐廳、街市、舊式茶樓等，當貓奴看見貓咪在茶餐廳點餐、落單和吃蛋撻的畫面時，相信會愛不釋手！文首已說過此月曆由日籍插畫師主理，嫁了香港丈夫的她十分喜愛港式美食，於是通過插畫將香港的美食記錄下來，而月曆格亦印上香港和日本的假期資訊，方便在港日本人或哈日族。

365幅插畫 一天一驚喜

台灣文創發展一直蓬勃，孕育不少插畫師，有些近年更以萬年曆作畫，設計出365日日曆，每日一頁，繪畫365幅不同插畫，在台灣甚至有人會購買某些插畫師的日曆，當作年畫集般收藏。值得一提的就是Five Metal Shop的五金行日曆，設計師將日曆規格升級，大玩色彩、字體，以及幾何圖案，展現視覺美感。

要繪畫365幅畫，絕對不容易。今年香港插畫師dodolulu便自我挑戰，推出「2023 365天 一天一頁 插畫日曆」，她向來擅長繪畫療癒水彩畫，喜愛以女孩及花朵為主角。為方便大家翻頁及收藏，日曆製成活頁，打開金屬釦便可輕鬆換頁。本地藝術工作單位Periwinkle Accessories則以近年冒起的酒精畫製成月曆，並將月曆格融入畫中，色彩亮麗。

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愛在大街小巷中找你IG：@loveintkt

鴛鴦茶餐廳fb：@mangonaoko

dodolulu網址：dodolulu.com

Paperhood網址：www.paperhoodhk.com

Moonrise網址：moonrise-store.com

【資訊型】 每天學古人金句 每月學一種植物

知識無界限，月曆、日曆也能令你長知識。早年日本將插畫和資訊結合，推出資訊類的日曆，每日一頁，每頁附有不同插畫、主題資訊及日期。幾年前，本港獨立文具店引入日本的宇宙日曆及月相日曆，曾掀起文具控熱話，前者展示宇宙不同知識，後者記載月的陰晴圓缺，每日認識宇宙和月亮多一點。今年再度推出依然大賣。日本另一文具品牌Himekuri，則打破日曆框架，推出365日可貼式便條小桌曆，每張可貼式便條印有主題圖案及日期，最受歡迎的甜點主題，更推出一本記載21家

日本甜點店資訊的小冊子，可將印有甜點的便條貼在對應的甜點店位置，大受當地甜品控力捧！而台灣的文創日曆同樣快速發展，熱門的貓咪、電影、親子、旅遊主題，至冷門的書法、石頭等都有，例如蒔光曆大玩古人金句，並手繪古人生活插畫，搭配古人金句，又或韓劇金句及電影獨白，令日曆變得更有趣。大部分台灣日曆由小型或原創設計品牌主理，常見於「嘖嘖集資」推出，而大部分品牌均可網購到港。

香港近年亦有高質的資訊月曆，今年香港中文大學出版社推出香港原生植物月曆，每個月份均記載了香港原生植物的科學繪圖，例如1月為紅杜鵑，4月是土沉香，插圖取自《香港原生植物圖鑑》。月曆記錄有12個植物品種的結構、中文及標準學名、科名與花果期等外，還有香港公眾假期，以及植物和大自然相關的重要國際日子，讓大家可以天天認識植物。

■INFO

香港中文大學出版社查詢：bit.ly/3AwBJd1

蒔光曆網址：bit.ly/3Omk2T1

【個性類】 自創你的「好日子」

為增加使用者的個人風格，部分月曆推出擁有個人特色元素的月曆，如LOG-ON推出個人化萬年曆，可現場刻名或信息，需時約30至45分鐘；日本更有月曆貼紙，有基本的月曆格，使用者可將月曆貼在個人喜好的筆記簿，自行排版、設計，增添個人色彩。

■INFO

LOG-ON查詢：2429 8588

【功能類】 「記事簿」變坐枱月曆

簡約又功能強的月曆，仍受打工仔的喜愛，最重要是一目了然和方便書寫，意大利品牌Moleskine、日本著名文具品牌MIDORI、KOKUYO等出品的月曆、日曆及手帳，出名功能強和多細節位。

今年MIDORI 推出一款較有趣的月曆，外表像一本記事簿，其實可以企立成坐枱月曆，方便外攜。而月曆格設有分線、不同底色、備忘格等細節位。

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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