耶馬溪→青之洞門 56港元踩全日 九州慢騎追楓 紅黃交織美景

到九州大分縣賞楓，不少人的心水景點是由布院（湯布院）的金鱗湖，不過今次主力介紹中津市的耶馬溪。論楓葉景色，耶馬溪絕不遜色，它更與日光、嵐山齊名，並列為日本三大紅葉。今次騎上單車，走入全長36公里、號稱全九州最長的耶馬溪單車道的其中一段，一邊踩車追楓，一邊欣賞山城風光，格外寫意。

單車道由鐵道改建 路面平坦

從福岡博多乘特急Sonic約1小時到達JR中津站，再轉乘前往守實溫泉（守実温泉）方向的巴士，坐約40分鐘在柿坂站下車。中途經過青之洞門站時多加留意，事關這是今次單車遊的終點，回程時就在對面馬路坐巴士回中津。柿坂站下車後前行100米見牙科診所，轉右過橋後左轉，沿單車道前行約10分鐘，便到達耶馬溪單車中心。

耶馬溪單車道是由一條舊鐵道改建而成，1982年開通，主要為單車專用道，路面平坦，但亦有部分路段有汽車行駛，踩車時記緊留意。建議大家可選最熱門的路線，由耶馬溪單車中心出發，踩往青之洞門還車。不過出發前，可先到中心附近的第一個景點：溪石園。

溪石園小橋流水 打卡「爆紅」

日式庭園溪石園是為紀念1987年建成的耶馬溪水壩而設的紀念公園，佔地2萬平方米，種植了超過3萬棵天然樹木，園內的池、岩、溪、橋、水、瀑布隨四季景致變化，踏入紅葉季節，亭台樓閣與小橋流水構成美景，是不容錯過的打卡熱點。

欣賞完紅葉庭園，正式踏上追楓之旅。由單車中心出發不過5分鐘左右，靚景已頻頻出現，路邊燦爛的紅葉，再搭配金黃生輝的銀杏，美上加美。沿路景色變化多樣，既會穿過隧道，又路經大片黃色稻田。車友們不時被火爆紅葉吸引，昂首一望又被黃黃綠綠的樹包圍，路邊彎角隨時爆放絕美靚景。

日本最長石橋 8連拱展氣勢

一直踩至平田宿場，單車之旅已經過了一半。這裏原是車站，後來改設為單車休息站，附設洗手間，可以小休一會。前半段享受完慢騎，休息過後不妨調校輕快節奏，捕捉陽光下的青之洞門。

青之洞門前的不遠處為耶馬溪橋，被列為日木百座名橋之一。它建於1923年，長116米，是日本現存最長的石橋，也是唯一有8個連拱的石橋。大家可以踩單車跨越這條石橋，感受它的歷史氣息。

青之洞門內有乾坤 賞波光粼粼川流

跨過耶馬溪橋後，便來到競秀峰下的青之洞門。約280年前，不少人到附近的羅漢寺參拜，但其時道路不便，善信只能握着岸邊鎖鏈渡川，不少人命喪於此。禪海和尚心生憐憫，與石工耗時約30年挖鑿，開通了青之洞門隧道。有說此為日本最古老的收費道路。

由於此段為馬路，單車新手可在行人路上推車。隧道入口前有一棵高大銀杏樹，打卡一流；單車放置一旁後，可沿旁邊小路走進隧道內的行人道，內有挖空的石洞可外望波光粼粼的川流，非常寫意。

路牌清晰 還車處簡陋易「漏眼」

由耶馬溪踩到青之洞門合共約12公里，需時約1個半小時，當然沿途楓葉處處，自然經常會停下欣賞拍照。單車道設計非常完善，每隔一段總有路牌指示，並不時看見路面繪有紅葉圖案，路旁白色欄杆亦有紅葉綠葉圖案引領前行，不曾出現過令人疑惑是向左走還是向右走的分岔路，讓你專心賞景。

遊覽過青之洞門後，可從原路折返還車處。值得一提的是，還車處頗簡陋，沒有任何告示，僅在單車道路旁圍着鐵絲網，必須加倍留意。還車後，可從青之洞門坐巴士返回中津。其實耶馬溪美景處處，可考慮留宿一宵，那麼就可大清早到耶馬溪遊玩，時間安排更輕鬆。●

●日本踩單車須知

行人優先 禁逆線行車

1.單車屬輕車輛，應在馬路行駛；除非行人路上註明是單車及行人專用道

2.行人路上踩車，行人優先，單車應放慢（順帶一提，記者在博多市區漫步時，常有單車在行人路上擦身而過，都一律慢速，從未聽過響鈴，絕不會人車爭路）

3.日本道路跟香港一樣靠左走，禁止逆線行車

4.不可衝紅燈、醉駕，也禁止二人並排踩車

● INFO

交通：在JR博多站乘搭特急Sonic到JR中津站（約1小時），轉乘往守實溫泉方向巴士，柿坂站下車（970日圓，約54港元）；回程青之洞門站乘巴士往中津站（610日圓，約34港元）

租單車：耶馬溪單車中心提供各類單車，包括giant爬山車和休閒車，成人及兒童頭盔免費借用；日租＋「異地」還車合共1000日圓（約56港元），大小同價；逢周三休息

套票：中津站旅客諮詢中心可買單車券，包2程巴士及日租單車，2500日圓（約140港元）

中津耶馬溪觀光協會：bit.ly/3VCVLeb

●日本旅遊錦囊

˙證件要求：

持半年有效期特區護照，免簽證留日90天

˙入境防疫要求：

已打3劑疫苗（包括科興或復必泰）毋須核酸檢測；否則須提交出發前72小時內指定機構發出的PCR核酸檢測結果

˙入境所需文件：

日本以Visit Japan Web取代My SOS App，以提交入境審查表格及申報等入境文件（bit.ly/3gs9Ko5）

˙機票資料：

香港快運12月香港往返福岡機場，來回票價$3140起，網址：bit.ly/3gvm3A0

˙防疫貼士：

1. 買旅遊保險時，要查看是否包括感染新冠賠償，一旦確診延誤行程，可申請賠償

2. 日本政府沒有硬性規定要戴口罩，但在人多的室內地方，例如新幹線或商場內，當局仍建議佩戴

3. 懷疑確診怎辦：當局建議旅客先聯絡「就診•諮詢中心」，類似香港的政府指定診所，在各地均有設立（www.c19.mhlw.go.jp/area-ct.html）。旅客可聯絡日本政府觀光局（JNTO）為訪日旅客設立的24小時緊急聯絡熱線：050 3816 2787

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

文：王惠芳

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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