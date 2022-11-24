star chic：Harry Styles雌雄同體形象 女裝男穿 掀性別流動風潮

還記得Harry Styles在One Direction時期的形象？時間回到2010年，當年的Harry Styles與其他隊員經常「被安排」穿上黑、白、灰、咖啡、深藍、軍綠色等穩陣色系的服飾，或偶爾加入點點變化，在造型中襯上格子與條紋襯衫，離不開鄰家少男感覺。當需要出席隆重場合時，他們則會全體穿上西裝造型，「後生細仔」穿上筆挺西裝，固然斯文帥氣，不過卻顯得欠缺個性與特色，想起只有一個字——「悶」。

隨音樂路線改變形象

2017年是Harry Styles的轉捩點。那年作個人發展的他，有份參與創作首支單曲Sign Of The Times，歌曲的淒美旋律，令不少人對他另眼相看。隨着音樂路線改變，Harry Styles在衣著造型上亦作出變化，先是一副英倫搖滾型男的模樣，然後形象更愈趨中性化，甚至乎大膽走向雌雄同體的形象。2019年，Harry Styles擔任Met Gala主持人，身穿Gucci黑色透視襯衫，透視出身體上的紋身，並佩戴上一顆珍珠耳環，手指塗上湖水綠拼黑色的指甲油，面上卻還留着些許鬚根，造型既精緻又粗獷，予人留下深刻印象。

啟蒙老師Mick Jagger

要找出Harry Styles造型背後的幕後推手，他的造型師Harry Lambert，當然應記一功，而事實上，滾石樂隊主音Mick Jagger，可能才是他們的啟蒙老師。Harry Styles有份掀起的女裝男穿和性別流動風潮，Mick Jagger早在50多年前，已率先這樣穿著示人，如緞面緊身衣、荷葉邊襯衣、長絲巾綁頸的波希米亞風格造型、浮誇眼妝等；而Harry Styles亦多次為雜誌拍攝造型時，模仿Mick Jagger的經典造型，向這位殿堂級前輩致敬。被問及對這位後輩的看法時， Mick Jagger曾表示：「我喜歡Harry，我們的關係不錯。我想說的是，我從前化的眼妝比他更多，我比他看來更雌雄同體。而且他也沒有像我這樣的聲音，也沒有像我一樣在舞台上移動的台風；他只是跟年輕時的我，在外表上有相似的地方，這樣也不錯。」口脗充滿搖滾巨星的霸氣，超型！

為何現時人們都視Harry Styles為雌雄同體的fashion icon？是因為年輕一輩都不知誰是Mick Jagger？相信商業因素才是主因，深受Gucci創作總監Alessandro Michele欣賞的Harry Styles，雙方友誼深厚，擁有長久的合作關係，最近二人更聯乘推出Gucci HA HA HA系列（H代表Harry、A代表Alessandro）。不論是拍攝MV，或是巡迴演唱，總會看到Harry Styles穿著Gucci的訂製服裝；他是Alessandro Michele的靈感「繆斯」，而對方則透過衣服讓Harry Styles成為「雌雄同體」的代表，雙方都透過時而復古、時而怪雞的打扮，來表達出男士不受束縛的浮華時尚風格。●

WHO: Harry Styles

WARDROBE: Gucci

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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