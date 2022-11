fashion news：行李箱設網格 讓寵物沿途看風景

【明報專訊】"Show me your luggage and I'll tell you who you are." 這句名言出自1921年Louis Vuitton的廣告標題。品牌以製造行李箱起家,出品不但以耐用馳名,還有「度身訂製」的設計服務,亦為其引以為傲的賣點,把用家的各種生活所需,全部收納在尊貴的箱子內,精準滿足每個旅客的外遊需要。