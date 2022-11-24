fashion news：行李箱設網格 讓寵物沿途看風景

高爾夫球向來被譽為「有錢人玩意」，品牌特別為他們新增外遊而設的行李箱。新亮相的高爾夫球硬箱，靈感來自專業高爾夫球選手及愛好此運動的人士，結合優雅、現代感和趣味。高爾夫球硬箱配有高爾夫球專用隔層和多用隔層、飾有微纖維抽屜、monogram有機玻璃抽屜、可容納14柄高爾夫球杆、推杆練習器、高爾夫球、標誌旗、毛巾、高爾夫球袋，隨附高爾夫球和球座、球杆套，裝備齊全，一絲不苟。

另外很多人視寵物如己出，甚至自貶為「奴才」，盡所能為「主子」提供舒適安全的「私家座駕」。 今年品牌帶來了為攜帶寵物而設的Pet Trunk，在方盒的箱子內，備有耐用且可清洗的內襯，配有可拆卸且可機洗的柔軟觸感墊子，舒適講究。側面配有做工精緻的金色金屬網格，既讓地位尊貴的主子通風透透氣，兼可沿途欣賞風景。 ●

文：劉詩言