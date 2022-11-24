wardrobe：是時候添置行李箱 舒適運動服 型格便服鞋走天涯

執行李的關鍵，往往取決於旅行的目的地與行程：到哪兒去？去多少天？整理行裝前，應先在心中盤算好預計離家外出的日數，並選擇可以重複配搭的衣服配飾，盡量減輕行李的負擔。有不少人為節省時間，只會攜帶手提行李上機。根據航空公司委員會就手提行李訂下的指引，旅客攜帶登機的手提行李體積不得超過56×36×23厘米。

外觀設計方面，一款獨特的行李箱，當然方便在行李輸送帶上輕易找到自己的行李；尊貴一點的話，可選以優質皮革製的行李箱，不過為免刮花，當然不建議將之寄艙。

電子配件裝備袋 一站式收納

出門行裝應以實用、輕巧及方便攜帶為重點，想有序整潔的把衣物、鞋子，以及各種用品放置整理得井井有條，除了可先列出外遊需要攜帶的東西，還要切忌帶一些「可有可無」的東西，避免佔據有限的行李箱空間。對於出門公幹的人來說，除了必須攜帶手提電腦外，還有附帶的電子配件如充電器、轉插器、電線等，因此一個收納袋絕對是隨行的must-have item。專門製作高品質電子周邊產品的Native Union，推出了一款電子配件裝備袋，可將AirPods、iPhone充電器、電線、其他USB等配件一站式收納，固定及分類不同的科技用品，方便取用，同時避免配件亂纏。

旅行護膚套裝 一應俱全

雖然旅行外遊的行裝應該「一切從簡」，但切忌因怕麻煩而放棄攜帶護膚品。尤其到偏遠地方外遊，皮膚或因在短時間內適應溫差，比平日變得更脆弱或敏感。不少護膚品牌均有推出旅行護膚套裝，像是Clarins Men男士全效保濕套裝，用上方便收納於行李中的方形男士護膚袋，當中包括沐浴洗髮露（30ml）、極效保濕霜（50ml）、深層磨砂潔面膏（125ml），以及植物清爽刮鬍精油（3ml），從頭髮到身體、面部的護理產品均一應俱全，足以應付整個旅程的基本護膚需要。

至於個人的造型裝扮，無論乘搭長途或短途飛機，上機的裝束都應該以舒適為大前提，但並非鼓勵T恤短褲。因為飛機乘客眾多，機艙內自然有着不少看不見的細菌，若皮膚長時間和不乾淨的飛機座椅「親密接觸」，或有機會染上皮膚病。衣服的作用之一正是保護身體，避免皮膚接觸外間的致敏原或細菌，建議男士還是穿上長袖服飾。如果想舒適自在一點的話，可穿上運動服套裝，亦可抵禦飛機內較冷的溫度。

宜穿長袖服飾 皮革便服鞋營造低調奢華感

私人旅行遊玩時，挑選一雙舒適的鞋履作「伴侶」是常識，可以避免因長時間走路而令雙腿產生痠痛感，影響外遊心情及狀態。那麼行程屬公幹的話，又該穿什麼鞋？慶幸現時流行配搭便服鞋的smart casual打扮，一雙有型有格調品味的便服鞋也可以全日通行。很多時尚品牌推出的designer sneakers均採用皮革製成，做工精湛，能為造型營造低調奢華感，不論是出席會議「見人」，或是到高級餐廳用膳都不失禮。●

查詢：Berluti 2343 0855（太子大廈店）

Dior Men 2162 8008（置地廣場店）

Fendi 2524 1339（置地廣場店）

Gucci 2234 7322（ifc店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

Mr Porter www.mrporter.com

Rimowa 2525 2780（置地廣場店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：Enoch（Yon Managment）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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