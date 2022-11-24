wardrobe：是時候添置行李箱 舒適運動服 型格便服鞋走天涯

【明報專訊】望穿秋水，終於可以外出旅遊。外遊固然興奮，不過對很多人來說，總討厭一項事前的艱巨任務——執行李。相隔一段時間再出門，相信不少人對收拾行裝都變得生疏，而且看着眼前封塵已久的舊行李箱，也許更是添置一個全新行李箱的時候。
執行李的關鍵，往往取決於旅行的目的地與行程：到哪兒去？去多少天？整理行裝前，應先在心中盤算好預計離家外出的日數，並選擇可以重複配搭的衣服配飾，盡量減輕行李的負擔。有不少人為節省時間，只會攜帶手提行李上機。根據航空公司委員會就手提行李訂下的指引，旅客攜帶登機的手提行李體積不得超過56×36×23厘米。
外觀設計方面，一款獨特的行李箱，當然方便在行李輸送帶上輕易找到自己的行李；尊貴一點的話，可選以優質皮革製的行李箱，不過為免刮花，當然不建議將之寄艙。
電子配件裝備袋 一站式收納
出門行裝應以實用、輕巧及方便攜帶為重點，想有序整潔的把衣物、鞋子，以及各種用品放置整理得井井有條，除了可先列出外遊需要攜帶的東西，還要切忌帶一些「可有可無」的東西，避免佔據有限的行李箱空間。對於出門公幹的人來說，除了必須攜帶手提電腦外，還有附帶的電子配件如充電器、轉插器、電線等，因此一個收納袋絕對是隨行的must-have item。專門製作高品質電子周邊產品的Native Union，推出了一款電子配件裝備袋，可將AirPods、iPhone充電器、電線、其他USB等配件一站式收納，固定及分類不同的科技用品，方便取用，同時避免配件亂纏。
旅行護膚套裝 一應俱全
雖然旅行外遊的行裝應該「一切從簡」，但切忌因怕麻煩而放棄攜帶護膚品。尤其到偏遠地方外遊，皮膚或因在短時間內適應溫差，比平日變得更脆弱或敏感。不少護膚品牌均有推出旅行護膚套裝，像是Clarins Men男士全效保濕套裝，用上方便收納於行李中的方形男士護膚袋，當中包括沐浴洗髮露（30ml）、極效保濕霜（50ml）、深層磨砂潔面膏（125ml），以及植物清爽刮鬍精油（3ml），從頭髮到身體、面部的護理產品均一應俱全，足以應付整個旅程的基本護膚需要。
至於個人的造型裝扮，無論乘搭長途或短途飛機，上機的裝束都應該以舒適為大前提，但並非鼓勵T恤短褲。因為飛機乘客眾多，機艙內自然有着不少看不見的細菌，若皮膚長時間和不乾淨的飛機座椅「親密接觸」，或有機會染上皮膚病。衣服的作用之一正是保護身體，避免皮膚接觸外間的致敏原或細菌，建議男士還是穿上長袖服飾。如果想舒適自在一點的話，可穿上運動服套裝，亦可抵禦飛機內較冷的溫度。
宜穿長袖服飾 皮革便服鞋營造低調奢華感
私人旅行遊玩時，挑選一雙舒適的鞋履作「伴侶」是常識，可以避免因長時間走路而令雙腿產生痠痛感，影響外遊心情及狀態。那麼行程屬公幹的話，又該穿什麼鞋？慶幸現時流行配搭便服鞋的smart casual打扮，一雙有型有格調品味的便服鞋也可以全日通行。很多時尚品牌推出的designer sneakers均採用皮革製成，做工精湛，能為造型營造低調奢華感，不論是出席會議「見人」，或是到高級餐廳用膳都不失禮。●
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文：劉詩言
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