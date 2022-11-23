實境追蹤式劇場 呈現逃避現實中的積極

Immersive一字有不少譯法，如沉浸式、虛擬實境、親歷其境等，但按個人的Immersive體驗，廣東話的「大包圍」一詞可能更準繩，不會純粹偏重視覺，而是着種多重感官刺激。Punchdrunk製作的Immersive Theatre，正正體現出這種多重感觀體驗的精神，但卻與大多數Immersive體驗的「盡在掌握之內」特質相反。

觀眾體驗劇場 成為作品中心

不少Immersive體驗，大都讓參加者有種全面掌握體驗的感覺，對照現實的無力感。筆者首次接觸Punchdrunk是在2011年的紐約，在劇場界朋友介紹下到了The McKittrick Hotel看以莎士比亞名著《馬克白》為藍本的Sleep No More。Punchdrunk的口碑由當時到現在依然被譽為製作Immersive Theatre最好的藝術團隊。他們眼中的Immersive Theatre不是坐定定觀賞演出，觀眾們需戴上面罩，按情節選擇自己喜歡的故事線或角色，游走整座5層樓高搭好場景的「酒店」。整個舞蹈劇場的演出過程中，演員或聚或散，場景大都真實得有如高級密室逃脫般仔細。因為這種體驗方式，觀眾只能體驗故事的部分，有別於傳統劇場能掌握台上所有演出的上帝視覺。這種非線性、段落不齊的迷失體驗，正是Punchdrunk的作品特色。

Punchdrunk創辦人Felix Barret說︰「我很喜歡劇場，但看到不少觀眾愈來愈被動，純粹安坐享受。我希望觀眾能成為作品的中心，參與其中。Immersive是一個棘手的字，一如觀者難以界定我們作品。將觀眾置於體驗的中心是我們的作品重點，為觀眾提供一個發自內心的、引人入勝的世界，成為這個世界的一部分、其中一個角色。」Punchdrunk的編舞及聯合導演Maxine Doyle認為︰「不少傳統舞蹈劇場的氣氛大都叫人失望，特別是中小型場地的演出多予人沒有靈魂、缺乏氣氛的感覺。但Immersive Theatre可以多方面由巿場策劃到入場陳設來經營觀眾體驗，建構另一個世界來讓人感受當中豐富的故事。最有趣的是觀眾如何在空間走動及當中帶來的意義，以及觀眾與舞蹈演出的貼身距離的化學作用。在我眼中，Immersive Theatre應該是激烈、不可預測，為觀眾帶來全方位體驗，打破隱藏於傳統劇場中的第四面牆，讓觀眾感覺有如迷失在某個狂熱夢境之中，與空間及角色互動，享受既親密又蕩氣迴腸的體驗。」

木馬屠城記背景 暗合當下現實

他們現正在倫敦演出的新作，是在One Cartridge Place演出的The Burnt City。文本源自Aeschylus的Agamemnon及Euripides的Hecuba兩部作品，均以《木馬屠城記》為背景，觀眾體驗模式與Sleep No More相同。整個演出佔兩座廠房的空間，化為Greece及Troy兩個城巿外，亦有入場的酒吧，而與Sleep No More不同的，是多了一個看似是「戰後文物」的小型博物館空間，強化了與現實世界俄烏戰爭的連繫。Felix解釋為何以《木馬屠城記》為藍本︰「我一直想用希臘的經典故事，因為他們的故事包羅萬有。這部作品以戰爭世界為背景，暗合我們的當下世界，這也是我們目前為止最大型的演出。」

Maxine補充︰「我們亦想在概念上貼合場地，為兩座建築的陣營帶來意義，營造高密度空間和莊嚴的對比感覺。從藝術和智力方面深入研究希臘經典是一項自我挑戰，當我首讀文本時，我被戰爭、衝突等永恆主題以及描述這些故事人物的智慧所震撼。排練初期，正正是俄羅斯開始入侵烏克蘭，提高了我們對這個主題的敏感度和責任感。」整個空間安排最有趣的，是不少觀眾到演出後期才找到由Troy通往Greece的通道，為觀眾帶來有如要走過秘道來跨越國界的體驗。

「逃避現實，保持夢想」

假如Immersive是當代逃避現實精神的呈現，Metaverse則是逃避現實的電子化產物。對於現實、虛擬世界及Immersive體驗三者交集的未來，Maxine認為︰「人是想像力豐富的生物。當代生活可能非常苛刻，最終可能會扼殺我們的創意，所以能夠逃避現實的庇護所是必要的，讓我們能保持夢想。Metaverse與Immersive Theatre一樣，都是讓人逃到幻想之中，但現時主力於視聽的Metaverse，尚未能取代多重現實感官並重的Immersive Theatre。」Felix則回應︰「在我看來，現實世界和虛擬世界之間的交錯，是重要而令人興奮的下一步。 我們已經在研究如何將這些世界的體驗結合，並希望能在不久的將來展示成果。所謂逃避現實，亦基於世上亦有到處尋求刺激的人，希望他們的社交和娛樂體驗變得更加先進和細緻。 看到這麼多來自戲劇、科技、遊戲、設計和藝術等領域創意人加入交流，這個發展方向令人驚歎。」

■The Burnt City

演出日期︰即日至2023年4月16日

地址︰One Cartridge Place, Royal Arsenal, London SE18 6ZR

網址︰onecartridgeplace.com

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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