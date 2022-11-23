細數球星腕上名表 世界盃智能表 時刻掌握賽况

Hublot為2022年卡塔爾世界盃全部64場比賽計時，並推出全新Big Bang e智能腕表2022年卡塔爾世界盃款，而賽事的129名裁判均佩戴此新表為比賽計時。這款第3代智能腕表採用尺寸更大、更高清的顯示屏，並載有全新設計的足球應用程序。賽事開啟前，智能腕表處於倒計時模式，記錄距離11月20日卡塔爾對陣厄瓜多爾揭幕戰開賽的日數。而在每場比賽開賽前15分鐘，腕表會顯示球隊陣容及球員資料，佩戴者可於腕間時刻掌握比賽情况。

時間軸功能 實時顯示戰况

當比賽開始，腕表會自動進入「比賽模式」和啟動「時間軸」功能：表盤外緣的刻度將分為5個部分，分別代表上半場、下半場、每個半場的傷停補時以及中場休息。當入球時，腕表將播放動畫，並顯示得分球員名字，刻度上相應分鐘標記處將標識足球圖案。當黃牌、紅牌及罰球出現時，腕表亦會有相關顯示。若比賽進入加時賽，腕表會切換至加時賽模式，並於十二碼大戰時再次切換至射門模式。每次射門均會以足球標識記錄，並以綠色或紅色表示入球或射失，而比賽結果將由動畫顯示。

腕表的44毫米表殼由微珠噴砂及拋光黑色陶瓷與黑色鈦金屬製成，配備升級版本Wear OS by Google（Wear OS 3）系統的Qualcomm Snapdragon Wear 4100處理器。腕表亦設有加速計、陀螺儀、咪、揚聲器、GPS以及心率監測儀等。腕表兼容Android系統及iOS系統，防水深度達3 ATM，限量1000枚。腕表官方版本採用深紅色表盤，搭配黑色及深紅色帶襯裏橡膠帶，源自主辦國卡塔爾的國旗顏色，另外可選擇32個參賽國家代表色的表盤及表帶設計，方便大家以腕表支持心水球隊。

最高收入足球員麥巴比戴乜表？

除了足球賽事，Hublot近年也支持不少足球界明星，例如法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）、巴西球王比利、足球教練摩連奴等。平時沒特別留意足球的人對麥巴比的名字未必熟悉，在《福布斯》近日公布的2022/23年度球員預計收入排行榜中，麥巴比在今年夏天便以天價續約巴黎聖日耳門（有傳年薪8600萬歐元，約7.12億港元），打破球會隊友美斯（Lionel Andrés Messi）及曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）多年的壟斷，榮升球壇最高收入球員。麥巴比本人是Hublot的忠實粉絲，曾多次佩戴Big Bang Millennial Pink、Big Bang Unico等表款，另外他也擁有Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph腕表。

C朗鍾情鑽表 美斯愛低調

較為人熟悉的C朗拿度和美斯，也是不折不扣的表迷。C朗最近公開表示對曼聯球隊的不滿，但無阻他於第5次以葡萄牙國家隊身分出征世界盃，其高昂身價亦反映在他的腕表收藏中。早期的他偏好較簡單的Rolex Daytona Ref. 116520黑面款式（二手市場價約為3萬美元，即約23.5萬港元），但隨着身價暴漲，近年愈來愈偏好鑲滿鑽石的腕表，例如Rolex GMT-Master II Ref. 116769TBR（約48.5萬美元，即約379.4萬港元）、Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon（約145萬美元，即約1134.3萬港元）等。

7奪金球獎的阿根廷球王美斯，早前宣布2022世界盃將是其球員生涯的最後一屆。相比C朗，美斯的腕表收藏跟其個人喜好一樣，較為低調，但卻擁有至少兩款個人名字的聯名腕表。其中Jacob&Co的Epic×Chrono Messi Titanium腕表，47毫米鈦金屬表殼配搭白色陶瓷表圈，數字部分特別將其球衣背號10變成紅色，配色亦用上阿根廷國旗的藍為靈感，以藍寶石表盤呈現。在2010年時，美斯亦曾擔任Audemars Piguet代言人，並推出聯名表款Royal Oak Chronograph Leo Messi Ref. 26325PL。另外他亦有不少經典Rolex表款如Daytona、Datejust，Patek Philippe的Ref. 5980 Nautilus計時表、已宣布停產的Ref. 5711等。除了球場上的表現，兩名一代球星的腕表收藏同樣引人入勝！

查詢：Hublot 2781 2728 Rolex 2249 8888 Patek Philippe 2317 7866 Jacob&Co jacobandco.com

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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