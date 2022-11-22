論盡教育：從顏寧回深圳做院長說起

謙遜胸懷 感恩美德

王師奶除了欽佩顏寧的卓越成就外，還有她「不忘本」的特質。據Center for Security and Emerging Technology統計，有90%中國博士生不回中國；顏寧不忘記自己是中國人，運用自己所學來帶領國家科學進步。她謙虛地在微博表示：「捫心自問，我今日取得了一些成就，並不見得是因為我更聰明、更勤奮，在很大的程度上是因為過去二十幾年我很幸運：我很幸運地始終處在最適合做科研的環境裏，很幸運地吸引到大批聰明能幹、鍾靈毓秀的博士生和博士後，並且很幸運地前後獲得了幾項『以人為本』的經費支持，可以讓我在最感興趣的科學世界裏自由探索，無拘無束。」她並沒有以為成功是靠自己天縱之才，沒有忘記美國普林斯頓良好的科研環境，一班和她一起鑽研的精英，又有足夠的經費支持。不要以為容易說出這些不忘本的話，這需要有一顆良善的心、謙遜的胸懷、感恩的美德。

從顏寧去深圳做醫學科學院院長，想起本港9間公立大學校長，他們當然有自己專業的顯赫成就，王師奶八卦，在網上查閱他們的博士學位在哪裏獲得，結果如下：

港大 張翔 美國加州大學柏克萊分校博士

中大 段崇智 美國紐約洛克菲勒大學博士

科大 葉玉如 美國哈佛大學博士

城大 郭位 美國堪薩斯州立大學博士

理大 滕錦光 澳洲悉尼大學博士

浸大 衞炳江 美國馬里蘭大學博士

嶺大 鄭國漢 美國加州大學柏克萊分校博士

教大 張仁良 法國巴黎第六大學博士、英國斯特拉斯克萊德大學博士

都大 林群聲 英國謝菲爾德大學修讀博士學位

9人中美國佔6人，澳洲、法國和英國皆有，是不是美國研究環境特佳？網上不少人讚美顏寧拋棄美國高職回國，但為什麼無乜人讚香港的大學校長？大細超，唔公道。有人問是不是和大學校長們的國籍有關，這是私隱，小婦人唔識答。王師奶總是心戚戚焉，中國國富民强，要乜有乜，何解獨缺栽培人才的土壤？多位諾貝爾獎得主如楊振寧、李政道、崔琦、李遠哲、朱棣文、丁肇中、高錕，其科研事業都是在美國土壤上取得成就。中國人又唔係蠢過人，點解要畀美國佬獨領風騷？

顏寧有四字真言：「行勝於言」，即係話唔好得把口，行動最實際。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第424期]