辣媽CEO：坦誠與私隱

鬧交非壞事

很多朋友都非常羨慕我和一對子女的關係，相處可以如此融洽，他們兩個對我的愛護尊重，有目共睹。不過大家看不到的，是我們一樣有各執一詞堅持己見吵大鑊的時候。不過無論吵到幾大鑊，最終都能夠和氣收場，當然是因為我這個阿媽識做啦！我從不認為鬧交是壞事，有什麼不滿不快攤開來講，解決了心情，自然可以解決事情。反而收收埋埋谷住道氣，直到忍無可忍的時候爆發，新仇舊恨心有千千結，要拆解談何容易？

我從來都不把他們當成什麼都不懂的孩子來看待。生老病死還有性的話題，非但不是禁忌，更是他們兩個細細個時，我已經會主動拿出來討論的題目。包括我和他們父親離婚與否的決定，我都有先徵詢他們的意見。講明投票決定，2比1的結果，我二話不說接受。不論什麼年紀的子女，最不能接受的，就是父母講一套做一套！

只要求及格和坦白

如果我告訴大家，他們兩個從小的功課默書測驗考試，我從來未曾插手過，大家信不信？我對他們兩個的要求只有兩個，最低限度要及格，還有就是要坦白。未做功課冇得交，不能講漏帶，偷懶默書測驗考試不及格，不能說是失手。我不着重成績的高低，我只着重做人的承擔。

我寫的專欄出的書，他們兩個都沒興趣睇，我亦從未強迫過。我的facebook、IG，他們沒有follow，以牙還牙，我亦沒有follow他們。很多父母以為透過社交媒體可以監控子女的行為，其實要開多幾個戶口有幾難？一個用來交差，一個收埋自己友玩，父母管得了嗎？子女都是獨立個體，都有保留私隱的權利，不是什麼事情都要鉅細無遺向父母稟告的，不是所有煩惱都能夠和父母傾訴的，不是所有問題都要靠父母解決的。信任子女，放手讓他們學習成長，為自己做的選擇承擔責任，原來對很多父母來說，都是非常困難的事。但不斷干預過問，只會令到子女父母楚河漢界，要不無偈傾，要不大動干戈。

所以大家不用再問我大小T有無拍拖，我真的不知道！大家要是有好介紹，就把人帶來我們的餐廳食餐飯，或者有機會結良緣都未定，我對仔女，筍盤嚟㗎！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第424期]