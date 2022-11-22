日式育兒記：日本小學「市區探險」

訪問商店、餐廳 認識自己社區

今次其實已經是二年級的第二次「市區探險」，是他們「生活」課堂的其中一個活動，目的是要學生多認識自己居住的社區，並跟社區工作或居住的人多一點交流。從哥哥口中得知，他們在班上會事前分開6個組別，按自己的喜好選擇自己想去「探險」的地方，包括郵局、洗衣店、餐廳、幼稚園、便利店、水果店，然後在自己組內選出隊長、副隊長、計時人員、攝影師等，讓同學負責不同工作，再討論應該向店舖詢問什麼問題，探險完畢後於課堂上向全班發表。學校會先跟區內不同場所和商店事前溝通，並向店舖負責人提交學生們將會提問的問題，好讓他們有所準備。

活動當日，我負責隨同一名教師與「便利店組」去探險。教師出發前叮囑家長義工，我們只負責留意他們過馬路或上廁所等安全問題，盡量讓學生們自己發問、自由發揮。我們由學校出發，尾隨「便利店組」步行至相約訪問的Lawson，組長不時會點人數，攝影師不時停低拍照，同學也會不時提點大家已安排的職責。

為小學生訪問 便利店老闆增調人手

到達後，他們先問准負責人現在可否提問問題、哪些地方可以拍照等，不禁心想原來日本人的細緻是從小養成；而我最驚訝的是，他們訪問的時間其實正正是午餐前的半小時，便利店車水馬龍，客人一個接一個，但老闆告訴我們今天特意安排了多一些員工幫手，好讓自己有足夠時間回答學生的問題。有一名學生立刻問老闆每一天賣多少個雪糕、哪一款最好賣等。大家七嘴八舌，老闆也循循善誘地滿足小學生們的好奇心，例如有同學因為太害羞要用很長時間問問題，老闆也不會催促，更主動帶領同學參觀便利店的廚房，觀看防盜鏡頭拍攝到的影像等，讓一眾小學生極度興奮。

我也職業病上身，忍不住問他現在是午餐時間，學生們會不會打擾到他？老闆說這個訪問比他開店更重要，因為讓區內小朋友真正了解社區，愛上住在這個社區，並且訓練他們溝通技巧，他覺得有責任幫助這個社區。訪問完後，大家集合一起看看自己抄下的答案，覺得沒有遺漏後便跟老闆說多謝然後離開。一大伙兒之後到附近的公園玩了一會，再回學校集合，全部學生樂滿天。

參加了這個活動後，我自己覺得它相當不錯，學生可以從中鍛煉膽量、溝通技巧、組織技巧等，同時讓我體驗日本教育的細膩，從小培養小學生愛護自己的社區，了解自己居住的地方。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第424期]