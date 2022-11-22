親子筆陣．民房四寶：跟孩子好好說話

我仍相信每個孩子都愛父母，就如每個父母都愛兒女一樣。我們從早到晚為孩子所做的一切，不言辛苦並不表示不辛苦：每天比孩子更早起來，為他們預備早餐、安排打點，寧願刻薄自己或自己的丈夫，都要將最好的給子女，自問該做的已做盡，怎會不愛他們呢？ 但原來，孩子跟我們一樣，是需要聽所愛的人說，才有被愛的肯定。

父母願意表達 孩子才感受被愛

或許，我們都不是一個善於表達的人，但，孩子需要的不是善於表達的父母，而是願意表達的父母。表達，不是要求，不是要求他們做這做那，而是要給他們信任、給他們鼓勵、給他們可以犯錯的空間。好好跟孩子說話比一切物質的供應都重要。好好說話，不是為了要使孩子變得聽話，而是要讓孩子感受得到我們看重跟他們的關係、有被愛的肯定。 說話會帶着情緒，可以給人帶來溫暖，也會給人帶來傷害。明白大人也有自己的情緒，再溫柔的人都有發脾氣的時候，我們總以為只要平日大部分時間都是好好說話就可以了。可是，事實並非如此。因為我們的腦袋要保護我們，對於壞消息、不好的經歷特別敏感，記憶特別深，就好像我們去餐廳吃飯，平日餐廳如何好，都未必會令我們留下深刻的印象，但只要碰上一次糟糕的經歷，就會成為烙印。當然，我們不可能完全避免跟孩子衝突，然而，作為父母，必須留心的是，別讓孩子帶着負面情緒入睡。

帶着負面情緒入睡 記憶尤深

女兒於英國做心理學研究，她告訴我一項有趣的發現，原來小朋友的記憶在晚上睡前時間特別深刻，這是記憶力最強、最牢固的時候，因為睡覺會讓遺忘變慢。若晚上孩子被責罵，孩子就會帶着不安、驚慌、憂慮入睡。很多時候，孩子被罵就會哭，哭得累就會睡着，我們常以為他們「睡醒就不記得」、「睡一覺就無事」，但，事實不是這樣。不開心的場景和負面的說話都會留在他們腦海，不要輕看這些記憶，假如孩子的不安、驚慌、憂慮的情緒沒有被處理，就會藏在他們心靈深處，對孩子的傷害是無形，卻是深遠的。這不單影響着孩子的情緒和親子關係，更影響着他們的自我形象和價值，性格亦會變得焦慮、變得不安，甚至會出現行為倒退的情况，例如啜手指、晚上尿牀等。我們愛孩子，就當注意晚上跟他們所說的話。

從今天晚上開始，願我們都跟孩子好好說話，讓他們知道在父母心目中：「我是獨特而寶貴」、「我被你重視」、「你心裏有我」，在孩子的記憶裏，他們都滿有被愛的肯定。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第424期]