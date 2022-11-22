家家有禮：聖誕Gala盛會 變身派對公主

此外，Mira Place更準備了一系列豐富節目與造型體驗，包括互動變身魔鏡，讓大家透過互動屏幕「試穿」晚裝，體驗冬季節日造型；12月3日起一連4個周末，更有聖誕老人與DJ音樂表演，並會派發爆谷與大家一同歡度佳節。而Mira Place會員只要在活動期間消費滿$800，即可獲贈咖啡禮券，消費滿$3000更可獲贈意大利氣泡酒，加上場內多個商戶同步推出各種聖誕優惠，令這個聖誕更加精彩。

■INFO

Mira Place「Let's Gala This Christmas」聖誕佈置

日期：即日至2023年1月1日

時間：上午10:00至晚上9:00

地點：Mira Place 1 中庭

查詢：2730 5300

■送日牛涮涮鍋專門店及自助烘焙店Bakebe現金禮券

Mira Place送出日牛涮涮鍋專門店及自助烘焙店Bakebe現金禮券予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲日牛涮涮鍋專門店$100現金禮券1張及Bakebe$100現金禮券2張，得獎者將獲專人通知。

有興趣的讀者請於11月25（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者會收到專函通知。

問：Mira Place中庭的聖誕樹塔有幾高？

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第424期]