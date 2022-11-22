採訪手記：巧遇陳湛文

今次與另一名新手爸爸陳湛文（Peter）做訪問，是5月時開始籌備的事，其間我還親自與Peter聯絡過，知道他工作非常忙碌，除了演出舞台劇和電影，也經常出席謝票活動，訪問需要再作安排。

暖男爸爸 健談又直率

10月的某一天，當我趁假期到郊外走走時，竟然給我碰到Peter一家三口外出遊玩，並巧合地與他一同在一間露天茶座吃東西。最初我是認不到他的，直至茶座老闆跟他寒暄說：「我有看你的電影啊！」那時我才知道那個一邊吃東西，一邊為女兒和太太找消毒搓手液及噴防蚊水的暖男爸爸就是他，於是厚着臉皮跟他打招呼，也促使訪問安排更加順利。

從熒幕上看見Peter，總覺得他是個說話不多的人，初時害怕訪問是問一句答一句那種，但原來他真人健談又直率。訪問前上網搜尋他的資料，才驚覺我碰見他當天正是其生日，告訴他這件事後，他竟沒有太大的反應，反而立即打開手機在查看些什麼，我和他經理人都笑言他是否在查看自己哪一天生日呢！

有一種獨特光芒

《飯氣攻心》中Peter飾演黃子華的弟弟，整個訪問完成後，真也覺得他有一點黃子華初出道時的影子，如熒幕前後的對比、猜不到他心中或者下一步想做什麼等，告訴他這個感覺，他卻謙虛說：「我邊有佢咁有內涵！」舞台上的Peter其實有一種獨特光芒，假以時日，或者也能成為另一個男神爸爸！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第424期]