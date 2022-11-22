名人親子：《飯戲攻心》《IT狗》演活小人物 陳湛文戲外完美演繹湊女公

文︰顏燕雯

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享受湊女樂 模仿女兒跳舞

陳湛文（Peter）是電影電視界的新面孔，同時也是個新手爸爸。2019年，他與曾擔任電視台主播的宋雯結婚，去年9月太太誕下女兒Nina。論外形，Peter並非小生型演員，但具備親和力，就像《IT狗》中的IT人、《飯戲攻心》中只愛打機的細佬，甚至是《三夫》中的地盤工人，你我身邊總有一個像Peter一樣的活生生人物。現實生活中，他亦跟平凡人一樣低調，平日工作回家湊女，洗澡、換片、餵食樣樣掂；他不像其他藝人般經常公開與孩子的生活片段，甚少公開女兒Nina的照片。「我想留一些空間給她，要知道現在一把照片上傳，便會永久留在互聯網，所以每一步都要很小心，我想待她有獨立思維後才再決定是否要這樣做。」

雖然Peter不太希望女兒的樣子經常曝光，但他卻十分樂意與大家分享湊女的苦與樂，甚至拍照時都會鬼馬地模仿女兒在家跳舞的樣子，逗得現場人士哈哈大笑。他坦言自己最初因經濟壓力並不打算生孩子，「太太很想要小朋友，但我就好驚，因為連自己生活也未必做到開支與收入平衡，如果有了BB不知能否應付」。Peter接拍電影、電視劇前，主要以舞台劇演出為主，加上演員這行很被動，他的確承受着不少經濟壓力。婚後他感到劇場界未必能穩定地支持他的生活，於是轉到主題公園工作，協助演藝人員演出，「提演員出場、幫他們執漏，誰想休息喝水，誰的衣服破了，都要處理」。他不介意從事這些所謂「下欄」的工作，因為在他眼中，好歹也是一份穩定收入，但他也從未說過要放棄演藝事業，「我只是放低，沒有放棄，隨時可再出來演戲」。

冲涼換片熟手 與太太分工

去年女兒Nina出生，Peter又陸續接拍不同的電影、電視劇，自己喜歡的工作終於漸見起色，經濟一關算是暫時穩定了。「原來BB出生後，一切又沒有想像中困難。」他說，太太坐月時聘請了外傭及陪月，開支非常大，幸好也捱過了最初幾個月。「尿片、奶粉、水電及太太的補養品都是非常大的支出，但過了兩個月其實又不用買那麼多了，所以沒有那麼擔心。」不過到Nina 6個月大時，另一個問題又來了，外傭姐姐忽然辭職，疫情期間又難以找到新外傭，一切家務和照顧女兒的工作又回到他和太太身上。「BB洗澡一定由我負責，因為這是一件很需要力氣的工作！換片我也熟手，但有時一外出工作便是十幾個小時，回到家，有時候她們都已經睡了，我只能做些洗碗等家務，所以一直都很感激太太在這段期間的辛勞，我知道她很累，所以都想盡量幫手。」為感謝太太照顧女兒，Peter安排了一個一家三口日本之旅，到時兩口子都可以放鬆一下了。

B女擅社交 不擔心面試

Nina是疫情下出生的BB，作為父母當然特別緊張，Peter稱，撇除經濟壓力，如果沒有疫情，他相信兩小口會感到輕鬆得多。「她（女兒）不肯戴口罩，給她戴上時一定會拉下來，我們便想到辦法，先給她吃奶嘴，再於外面戴口罩，雖然她最初都有些不願意，後來便習慣了。」說到陪產，Peter說過程十分驚險，「因為我要有72小時內的陰性檢測報告才能陪產，但當時我在女兒出生前兩三天做，如果女兒遲15分鐘出生便超過72小時，我不便能入產房了」！所以，Peter一直都說女兒很愛惜他們，很少為父母帶來煩惱。「相對其他BB，她很少扭計，只是生活上的需要如肚餓才哭，有次她在學走路時撞到頭，哭了10秒便停。」

Peter有點自豪地說，女兒是社交能手，見到陌生人也不會哭，更會對着對方笑，所以絕不擔心幼稚園面試。「我也沒有想過帶她上playgroup，社交方面她完全不是問題啦！」

說到選校，Peter表示太太都交由他負責，對於香港學制仍不甚了解的他，一聽到這個課題便表示有點頭痛。「我自己是local school出身，相比念藝術學校的太太會更清楚如何為女兒揀學校，但仍然有點一知半解。如果可以揀，我會選擇happy school，所以也在努力研究之中。」他笑言自己擔當系統和架構上的策劃工作，即包括女兒升學等問題；太太則負責膳食和衛生方面的工作，二人分工合作，為這個家各司其職，他說即使辛苦一點也值得。

[Happy PaMa 教得樂 第424期]