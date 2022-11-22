善用空間：直立式摺衫法 行李整齊省位

執行李最重要是懂得善用行李箱內的空間，提供收納服務的Home Therapy創辦人林翠君（Sharon）教路，行李箱不論任何大小，收納原則其實一樣，由於普遍行李箱的右邊位置有拉杆，收納空間便會突起，因此放置可擠壓的衣服最合適；堅硬物品及剩餘衣物放在左邊；同時緊記去程時最多塞至六成滿，保留空間回程時可裝更多戰利品。

Sharon建議短途旅行如3日最多準備3套衣物，長途如14日則可帶5至7套，「一定要將（預計的）衣服數量減少三分之一，因為一般人會overestimate所攜帶的東西」，有需要可於當地購買。至於衣物選擇，「盡量以百搭、舒適及輕身為主，可以選擇一些one-piece的衣服」，藉此減少攜帶數量。她又提醒毛衣需另外入袋，防止被勾爛。回程時最好將笨重大件的衣物穿上身，節省空間。

較輕物品放底 重物置上

如何收納才能整齊又能節省空間？Sharon建議使用直立式摺衫方法（詳見右文），衣服既不會散開又整齊，一目了然，方便選擇；壓縮袋是節省空間必備，特別是冬天的大衣及羽絨褸，用上它就能省下更多空間；如果需要多帶一雙鞋子，建議把襪子塞進鞋裏；其他用品如飾物及藥品可以用小盒裝起，化妝品及充電器則可以使用索袋。

Sharon提醒可攜帶膠袋及可摺式手提袋，膠袋可收納小物品或易碎品，回程時可以可摺式手提袋作外置收納空間，裝重要物品及笨重大件衣物。她續指，原則上較輕的物品放最底，而重物置於上面，例如將衣物放於底部可作為緩衝的作用，保護上層的重要物品，若想萬無一失，甚至可用毛衣包住易碎品，例如酒。

直立式摺衫方法

長袖衣物

1.將衣服翻轉平放，想像兩條相距15厘米的直線（圖A紅線）

2.沿直線將手袖兩端向內摺，形成長方形，將衣服分為5等份（圖B）

3.向上摺，預留1等份，再向上摺兩下，完成

長褲

1.將長褲翻轉平放、對折，然後將褲襠的三角形位置向內摺，形成長方形

2.將長褲分為5等份（圖C），向上摺，預留1等份（圖D），再向上摺兩下，完成