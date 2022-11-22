韓式小酒館 藍蟹魷魚釜山直送

她愛飲愛食又愛交朋友，閒時會為客人烹調私房菜。由於手藝好，味道正宗，甚得好評。於是她決定開餐廳讓更多人試到韓菜的美味，以小酒館形式開業就是希望大家在飲住酒的輕鬆環境下，可以三五好友一同分享，如同到了韓國旅行一樣。

秘製醬配海鮮一流

既是韓式雜貨店老闆，選料自然以韓國進口為主。食材方面，韓牛、濟州豬當然必不可少，就連海鮮，好似八爪魚、藍蟹、魷魚等都是由釜山直送。

老闆Jennifer形容釜山人就是對海鮮有種情意結，要用上家鄉風味的食材，才能還原味道。前菜的魷魚海鮮沙律就是很好的例子。簡單用魷魚、海螺和洋葱切成細絲，最特別的是醬汁，全依照韓人烹調習慣自家調製，絕不用現成行貨，眼前這醬汁調好後還要儲存3日才可使用。一啖入口，甜酸味道平衡天然，完全沒有蓋過魷魚、海螺的鮮味爽彈，多嚼幾下，微熱微辣的感覺慢慢透出，配合脆口的生洋葱，很是開胃。

再來的炸雞也很特別，無骨雞件固然炸得透香，想不到伴碟的蔬果片也炸得很好吃：蘋果片香甜、海苔片酥化、紅菜頭片艷麗、牛蒡片脆薄……各有特色，無論配韓啤還是新鮮手工馬格利米酒都一樣適合。

■Danji

地址：灣仔日街7號地下

查詢：2623 9983

文：胡慧敏