烤製越南法殖菜 牛肋焦香 烈火魔法炭世界

在中環一幢食廈的廚房中,有一團火,正在熊熊燃燒。這火,來自一堆已燒至發白的炭,高溫的熱力,把上面那塊巨型的牛肋骨,烤炙得脂油盡出、焦香四溢。

胡桃、荔枝木烤出甜香

「這牛肋骨,我用了山核桃木、胡桃木和荔枝木來烤的,烤出來會帶有微甜而沉厚的煙熏香味。」正在烤肉的廚師說。

他叫DoBee Lam,是這家新開的「越南法殖原火概念餐廳」SẾP的行政總廚。他豈止是個廚師,更是個「炭火專家」。年少時在美國納帕谷的美國烹飪學院學藝,沉醉於美國得克薩斯州式燒烤。就是那些將大大塊的牛扒豬肋排等肉類,放進烤窰以木材煙熏,再在烤爐中以低溫慢火,長時間烤炙至骨肉分離的那種風格。他四處遊歷,吸收別國的燒烤所長。2015年,他帶着家小,前往越南開店掌勺。為了觀摩別人的廚技,他幾乎跑遍越南。胡志明市、大叻、芽莊、蜆港、會安、順化、河內……甚至越南西北海拔1650米的沙壩高原都去過,走了一圈,他發現原來越南人,不論南北,一直有自家一套的燒烤文化。

「越南煤氣仍未普及,人民普遍仍用柴火或炭火烤食物。像大頭蝦就是炭烤的,潛艇三文治裏那顆肉丸也是用炭火烤的,沙壩高原的少數民族更會用炭火來烤野豬,那厚厚的皮脂,經炭火一烤,好吃得不知如何形容。」他說。

設高溫磚爐 烹調過程任觀賞

他心裏一直有個願望,就是有朝一日,可以開一間以炭烤作主題的餐廳。他本來在胡志明市,開了一家叉燒丼飯料理店,生意也不俗。直至前年,他回港處理事務,誰料遇上新冠疫情肆虐,越南宣布鎖關,他滯留在港,唯有結束越南的生意,回歸香江,再戰江湖。

他把積聚多年對越南菜的認識及煙熏燒烤飲食文化,並將世界各地見識過的不同煙熏燒烤料理飲食概念引入香港,以原火烹調概念為經,法式烹調風格和越南主要城市飲食文化為緯,炮製精緻的越南法殖菜。餐廳取名為SẾP,是越南語,源於法語的chef,即廚師的意思,在英語裏也有「老闆」或「廚師」的意思,希望客人可以體會到「SENSE like a Chef and EAT like a Boss」的享受。餐廳開在食廈19樓,居高臨下,美景盡收。室內大堂的藝術品、裝飾和金色牆板,象徵了法屬殖民地的精緻風格。黑炭色的木板牆,就是代表煙熏燒烤。竹牆和天花板,教人想起越南的自然美景。開放式廚房,更是當中精髓。一個等身高的意大利高溫磚爐,一列得州燒烤風格的升降架,就毫無保留地讓客人可以看到整個燒烤過程。

烤黑毛豬野生鱸魚 平民菜升級

像沙巴高原煙熏頂級牛肋,靈感就是來自越南北部少數民族採用的柴火料理。廚師用上美國得州的44Farm牛肋骨,經過逾半個月風乾熟成,再以胡桃木、山核桃木和荔枝木煙熏製成,即使還未吃進口,光是看和聞已教人食指大動了。還有「香茅蜜汁橡果豬背脥」,這道菜起源於越南南部的平民消夜食品Com Tam,意思就是碎米飯,通常會搭配烤肉、雞蛋肉餅、沙律和酸菜等來吃,是越南人超鍾愛的菜式。廚師選用了西班牙黑毛豬頸肉代替越南人用的普通豬肉,並以檸檬草和糖漿醃製過,最後以蘋果木煙熏烤製,煙熏的味道、烤炙的香氣、豬肉的油脂,令整個味道層次升了幾級。

還有芭蕉法國野生鱸魚,用野生智利鱸魚包裹在芭蕉葉中,放在備長炭上燒烤及慢煮,配以檸檬蒔蘿香檳白奶油醬汁,是河內特色烤魚菜式Cha Ca La Vong的重新演繹高貴版本。當然,越南菜不止有燒烤,順化古城牛肉粉、會安脆皮三黃雞、芽莊油葱果仁北寄貝等菜式,都會讓你吃到燒烤以外,傳統與創新之間的法殖越南風格。餐廳目前還在試業階段,想一次試勻這些拿手菜式,可預訂2人嘗味菜單(8道菜),2400元的價錢就可以讓味蕾穿越時空,游走一遍色香味俱全的越南炭世界。

■SẾP

地址:香港中環石板街45號H Code高座19樓

查詢:2116 5433

文:譚偉健

編輯:朱建勳

