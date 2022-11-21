攜手抗癌：次世代定序 癌症全景圖

約20年前，醫學界已認知到某些癌症會帶有較常見的基因突變，於是我們從腫瘤抽取組織，分離出癌細胞，再用「免疫組化」或「熒光本位雜交」等傳統檢測方法，每次針對1種基因突變做1次基因測試，看看是陽性還是陰性，一般需時1周才有結果。由於每次只能驗1種基因突變，如要檢測10種便要做10次，或需時兩三個月才有齊結果，有可能延誤治療。如需要檢測一些較為罕見的基因突變，便要使用「桑格測序」，掃描整條基因後與正常基因對比，好處是能夠篩查整條基因，代價是時間和需要較多的組織樣本。

當我們對癌症的基因突變認識得愈多，便愈發現其複雜。以肺癌為例，常見基因突變有6至7種，如EGFR、ALK、ROS1等，但幾種突變可以並存，只是其中一種較主導腫瘤的特性，至於主導以外的基因突變，可能較為罕見，但能輔助主導基因令癌細胞生長，又或令原本有效針對主導基因的標靶藥出現抗藥性，影響藥效。所以，醫生有時需要更全面的基因突變資訊來為癌症患者制訂治療方案。幸好我們有更先進的檢測方法：次世代定序（next generation sequencing，NGS）。

一次過篩查幾百種基因突變

次世代定序有如同時間做幾百次「桑格測序」般，能夠一次過篩查已認知的幾十至幾百種基因突變，可以說是癌症的全景圖，讓醫生掌握基因突變的組合，從而更準確地預視抗藥情况，早點設計出下一治療方案，處方有效的標靶藥物，讓患者維持生活質素，如常上班、行街、睇戲、食飯。

惟次世代定序也有限制：需要腫瘤細胞量較多（有時腫瘤細、鄰近重要器官，醫生未必能取得足夠癌細胞）；不同平台做的檢測，可能有不一致的結果（這是腫瘤異質性所致，即同一腫瘤，不同地方的細胞都可能不同）。病人接受次世代定序檢測，需要支付數萬港元費用，也是尚未普及的原因，現時公立醫院也未有提供。

癌症治療在可見將來，必定是更加複雜和個人化。以更準確的基因檢測，配對最合適的標靶藥物治療，是未來抗癌路上的重要基石。

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文：李浩勳（臨牀腫瘤科專科醫生、香港防癌會癌症教育小組委員）