風邪侵襲 口面歪斜 溫灸按穴救面癱

顏面神經感染 一側面失活動功能

臨牀常見的面癱在西醫診斷稱為貝爾氏麻痹（Bell's Palsy），病理為第7對腦神經（顏面神經）受到感染，以致受影響一側面部肌肉失去活動功能，屬於周邊神經系統疾病。中醫認為面癱的機理為「絡脈空虛，風邪入中」。患者可由於操勞過度、休息不足、情志過極、久病體衰等因素，以致精血虧虛，經絡失養。一旦受到風邪侵襲，如頭面部吹風受寒，或者是因體虛出現「虛風自生」，引致氣血阻滯，肌肉縱緩不收，便會導致面癱。

遇上面癱的人，無論是首先求診西醫或中醫，都必須先排除像中風（腦血管意外）一類嚴重疾病。西醫治療貝爾氏麻痹，主要用口服類固醇加物理治療，以控制炎症及幫助復康；中醫治療面癱的原則是驅風、通絡，減輕致病因素對身體的破壞，同時為康復製造有利條件。對面癱久治不癒者可配合補益扶正、行氣活血、化痰等，具體方法包括內服／外用中藥、針刺、溫灸、拔罐、按摩等。

蟲類入藥 活血搜風通絡

中藥常用於治療面癱的方藥包括牽正散（白附子、僵蠶、全蠍）、地龍、羌活、防風、天麻等，都有祛風、通絡的作用，可以祛邪。應用蟲類藥是中醫治療面癱的特色之一，因蟲類有走竄的特性，由此取類比象，這些蟲類入藥後可起活血、搜風、通絡的作用，改善經絡痹阻引致的肌肉失用。針對痰濕阻滯經絡者，症見痰多、舌苔厚膩，治宜祛濕豁痰，如膽南星、法半夏。面癱時間長久者，常見面部肌肉僵硬或萎縮無力，中醫理解有氣滯血瘀或正氣不足的因素。若病久氣血瘀滯，可配合使用川芎、桃仁、紅花等活血化瘀。若氣血不足者，可治以補益氣血，如黃芪、當歸。在外用中藥方面，有報道指出運用中藥馬錢子（有劇毒）製成馬錢子膏敷貼患處，有活絡止痛，治療面神經麻痹癱瘓的功效。

辨證取穴 調整身體機能

針灸治療方面，局部用穴包括位於頭面的風池、翳風、陽白、攢竹、太陽、下關、地倉、頰車、水溝（人中）、迎香等。循經取穴可選用手陽明大腸經的合谷穴。除局部用穴外，面癱的針灸亦重視辨證取穴，視乎病性選用相關的穴位，例如痰濕阻滯者可選用足三里、豐隆，陰虛內熱者可選用三陰交、太衝，藉着調整身體機能以促進面癱康復。在針刺時可配合手法運針刺激得氣，或採用電針刺激，一般可隔天治療。

針灸治療可分為針刺與溫灸兩部分。面癱患者除可透過針刺刺激穴位經絡外，也可通過對面癱患處局部經絡穴位施以灸法，達到溫經驅寒、行氣活血通絡的效果。特別是面癱日久，患處腫痛已消退，自覺面部肌肉僵硬繃緊的患者，輔以溫灸刺激行氣活血，促進復元。溫灸一般可採用艾條懸灸、隔物灸，或在針刺時加溫針。

按穴、做表情動作 刺激面肌

拔罐也有刺激經絡、鬆弛面肌、改善血液循環的作用。在操作時考慮到會在面上留下罐斑的問題，一般會用「閃罐法」，即用傳統「拔火罐」的方式，但吸罐後隨即拿起拔罐，不作留罐，重複多次操作至局部潮紅及微熱感，選穴一般是位於面部患處的位置。患者日常可用適中力度多按揉面癱患處局部的穴位，多做表情動作（初期可用手輔助推動肌肉），以持續刺激及鍛煉面部肌肉。

思慮阻氣血運行 有礙復元

面癱的復元進度因人而異，臨牀上有人僅經數次治療便完全恢復功能，有些則要十餘至數十次治療不等。但大多數貝爾氏麻痹的面癱患者，面肌功能可以在半年內康復。患者需留意保持飲食清淡，少吃溫熱刺激及生冷食物，注意保持充足的休息，勿過度操勞，為早日康復製造有利條件。此外患者還要保持樂觀正面的心境，思慮過多則容易阻滯氣血運行，有礙復元。

■知多啲：面癱與「小中風」 病理無關聯

很多人擔心面癱是腦中風先兆，或認為面癱是「小中風」；更有說法認為凡患過面癱者日後腦卒中的風險大增，其實都有誤解。面癱和俗稱「中風」的腦血管疾病的病理完全不同，兩者並無關聯。面癱屬於周邊神經系統疾病，病理屬於神經感染；腦中風屬於中樞神經系統疾病，病理屬於血管梗塞或出血，涉及神經元的破壞。腦中風患者除口面歪斜外，還可出現口齒不清、無法吞嚥、肢體癱瘓等症狀，這是面癱患者所沒有的。

腦中風可口齒不清肢體癱瘓

面癱為何會和腦中風混淆，可能是中、西醫學對「中風」一詞有不同理解所致。西醫所指的中風，一般理解是指「腦血管疾病」，是個病名；中醫在理解面癱方面所指的中風，是「風邪入中」的意思，是抽象病機，不是疾病的名詞。雖然中、西醫都有「中風」的術語，但兩者具體意思不同，不要混淆兩者而造成不必要的擔憂。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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