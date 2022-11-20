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2022年11月20日星期日
漫畫連載
美斯和C朗的最後瑜亮時刻
愈是期待愈是美麗
周日話題：男足世界盃 在港如何追看？
無名周記：成為特朗普
誰人日記：送禮物
放心寫作：到底發生過什麼事
#15 讀者來信：還沒為你把紅豆
三松閣：世界何以存在？
老少女之麻糬周記！
星期日現場：電影人的絮語——塔倫天奴的電影啟蒙
開門讀書：記住任奫燦這個名字
圖文城市：致父親
Long D：（九）送友人
1000×1000 空想星期天
同場加映：希特勒、尼采與卡夫卡：法理以外《正義迴廊》的家庭悲劇
movie chic movie style：泰式娛樂與港式正義
魂牽夢縈：何必偏偏戀上她
家明雜感：《她說》 別人的禮讚，我們的輓歌
影片簡評
單元連載：香港書25
單元連載：由一閃而過的靈光 到一個完美世界的創造
單元連載：負能量轉化器
星期日文學‧紀念西村賢太 最後的私小說作家
{足球旅行達人}李文雋 美斯狂迷 走訪拉美出書 世盃開波 睇埋背後血淚史
讀食時光：吉列牛肉薯餅 冬日裏的老派油炸約會
民間故宮：女俠一個膠飯壺 走江湖
無定向學堂：草間彌生 這叫創作力 不叫病
ways of seeing：維修師傅過日辰魔法 廢棄「架生」拼湊趣怪創作
未來城市：聾人上法庭 手語傳譯有局限
單元連載：香港書25
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【明報專訊】編輯•王翠麗
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美斯和C朗的最後瑜亮時刻
愈是期待愈是美麗
周日話題：男足世界盃 在港如何追看？
無名周記：成為特朗普
誰人日記：送禮物
放心寫作：到底發生過什麼事
#15 讀者來信：還沒為你把紅豆
三松閣：世界何以存在？
老少女之麻糬周記！
星期日現場：電影人的絮語——塔倫天奴的電影啟蒙
開門讀書：記住任奫燦這個名字
圖文城市：致父親
Long D：（九）送友人
1000×1000 空想星期天
同場加映：希特勒、尼采與卡夫卡：法理以外《正義迴廊》的家庭悲劇
movie chic movie style：泰式娛樂與港式正義
魂牽夢縈：何必偏偏戀上她
家明雜感：《她說》 別人的禮讚，我們的輓歌
影片簡評
單元連載：香港書25
單元連載：由一閃而過的靈光 到一個完美世界的創造
單元連載：負能量轉化器
星期日文學‧紀念西村賢太 最後的私小說作家
{足球旅行達人}李文雋 美斯狂迷 走訪拉美出書 世盃開波 睇埋背後血淚史
讀食時光：吉列牛肉薯餅 冬日裏的老派油炸約會
民間故宮：女俠一個膠飯壺 走江湖
無定向學堂：草間彌生 這叫創作力 不叫病
ways of seeing：維修師傅過日辰魔法 廢棄「架生」拼湊趣怪創作
未來城市：聾人上法庭 手語傳譯有局限
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