無名周記：成為特朗普

特朗普今次宣布引起的反應不大。這固然是因為共和黨在中期選舉掀不起「紅潮」,未如預期大勝,雖然控制眾議院,但民主黨還是保住參議院。好幾個特朗普支持的候選人都落敗。特朗普事先來了個免責聲明:「如果他們(共和黨)贏了,那全是我的功勞;如果他們輸了,也不能怪我。」但政客影響力只在乎選戰勝敗。據《紐約時報》報道,特朗普宣布出戰2024年總統大選當晚,雖然邀請了共和黨全國委員會全體168名成員,但只有少數人出席。兩名匿名成員還說特朗普幕僚不斷催促他們出席,但他們拒絕,以免太早押錯注。報道又引述特朗普的幕僚說,特朗普希望重彈2016年總統競選的調子,以局外人身分搖動政治建制,但問題是,他早已不是「局外人」。

這部《特朗普2》如何發展下去,大家都很關心。雖然特朗普已經新鮮不再,共和黨亦有不少潛在對手,例如近年屢遭特朗普毒罵的佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis),但一如其2015年宣布競逐總統時大家都當笑話看,結果他卻贏了,現在也沒有人敢小看他。共和黨人就算懷疑他已過氣,也不敢輕舉妄動。

上文提到的《紐時》報道,其中一名署名記者是哈伯曼(Maggie Haberman)。特朗普及其身邊人一向不時罵盡新聞界,指摘他們是fake news,其中《紐時》尤其老是被針對,哈伯曼更多次被特朗普及其幕僚點名批評。特朗普出任總統期間,通俄門自然長寫長有,特朗普白宮如何混亂也是茶餘飯後話題,也恍如肥皂劇般引人入勝。哈伯曼消息靈通,有不少獨家報道,她有份的通俄門報道也贏得普立茲獎。諸事八卦的報道也不少,例如說特朗普老是穿著浴袍看電視。但哈伯曼的批評者不止特朗普和右翼,她在網上也遭自由派攻擊,批評她跟特朗普陣營太友好,報道太友善,給特朗普太多曝光機會。

痛罵《紐時》記者 卻為其新書受訪3次

哈伯曼曾回應,批評者不明白新聞工作,「我的工作不是報道你們想聽什麼」。《華盛頓郵報》2021年一篇關於哈伯曼的報道引述她說,特朗普是前總統,沉迷陰謀論,又促支持者不要理會2020年大選結果,而且又是2024年共和黨總統候選人大熱,報道特朗普因此是十分重要,「不理會他也不會令他消失」。

哈伯曼最近出了新書,名為Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America。她為該書訪問了250人,更3次訪問特朗普。據哈伯曼所述,首次訪問是特朗普團隊提出,其餘兩次是她提出。一名被特朗普痛罵的記者可以訪問他3次,也顯示了特朗普跟傳媒的愛恨關係。

必須通過紐約了解特朗普

由特朗普是紐約地產商開始,哈伯曼便開始採訪及觀察特朗普,她認為要正視這傢伙。哈伯曼經常有獨家消息,今次這本新書最惹人談論的獨家料,便是特朗普2020年大選落敗曾向幕僚透露會「賴死唔走」。不少人批評身為《紐時》記者的哈伯曼當時沒有報道這重要消息,反而「扣料」寫書,哈伯曼則表示該線索是特朗普離開白宮後一段時間才獲核實,《紐時》為她護航,強調她沒有「扣料」。她寫書期間收到報料指特朗普曾試圖把文件冲進白宮廁所,也立即通知《紐時》刊登。

哈伯曼的書好看的一大理由,是書中對特朗普個性的深入描寫及分析都很深刻,也將他跟紐約市緊扣,不是純粹八卦(雖然八卦事少不了,例如特朗普卸任後經常跟海湖莊園(Mar-a-Lago)的訪客聲稱還有跟朝鮮領導人金正恩聯絡,其新辦公室還掛了兩人合照)。她認為必須通過紐約來了解特朗普,了解1980年代腐敗的紐約如何形成特朗普的個性,而這些性格如何決定其入主白宮的風格。

該書前半部聚焦特朗普在紐約的生涯,認為特朗普在1980年代的紐約政商界打滾對他日後作風有深刻的影響。他也從不少紐約名人身上學會不同招數,例如從紐約市長朱利亞尼(Rudy Giuliani)身上學會如何做騷,又從布魯克林民主黨「大佬」埃斯波西托(Meade Esposito)學到如何對付政治盟友。但對特朗普影響最深的,除了其父親外,便是紐約著名律師科恩(Roy Cohn),哈伯曼稱他教曉特朗普如何圍繞權力建構人生,逃避責任,並透過傳媒製造假象。

想照搬民主黨1980年代選舉機器

據哈伯曼描述,特朗普一直停留凝固在1980年代的腐敗的紐約,紐約當時的種族觀及政治操盤方式一直深入特朗普腦海,儘管紐約跟世界早已變了樣。當時紐約的政治是零和遊戲,商場更鬥得你死我活,這些經歷令特朗普相信人性貪婪,又相信無論敵人還是朋友都要全力控制,亦學會裝腔作勢,雖然他私下其實比媒體上的形象平靜及友善得多。他在紐約學到的手段果然在華府奏效,令一些本來看不起他的共和黨人紛紛投誠。

特朗普的身邊人說,他入主白宮後沒心情學習政府運作,只是想將民主黨1980年代經營紐約的強勁選舉機器照搬,一區有一個「大佬」操盤,可以控制一個地盤所有事情,某候選人只要得到「大佬」支持便幾乎可鐵定當選。特朗普在中期選舉的做法,也跟這套運作相似。

做總統非為令美國偉大 而是出名

紐約還教曉特朗普什麼?哈伯曼在書中提到,她向特朗普解釋想寫一本書將他在紐約的經歷跟白宮的生涯聯繫起來,特朗普立即告訴她一件往事,說當總統前不少富豪朋友央求他代為在高級餐廳訂枱,理由是特朗普比他們出名:「我有錢又出名,他們只是有錢。」他又說:「有時我會想,一切為了什麼呢?你明白吧。有些人有錢,但卻不能在餐廳訂位。」特朗普說這個故事,似乎要顯示出名就可以得到優待。類似故事特朗普1984年接受《華盛頓郵報》訪問時也曾說過,稱紐約「其中一個最成功的人」到餐廳卻進不了去,特朗普出手襄助才把他弄進去,特朗普還教訓他做人不僅要有錢,還要出名。

這也解釋了特朗普競選總統的原因:當總統不是為了大眾服務,更加不是要令美國偉大,而是他可以出名。哈伯曼順勢問特朗普,如果時間可以重來,他2016年會否競選總統。特朗普表示仍然會,原因?「我有很多有錢朋友,但沒有人認識他們。」

在哈伯曼筆下,特朗普是個無法走出過去的人,在《衛報》專訪中,她更形容特朗普現在愈來愈像奧遜威爾斯(Orson Welles)電影《大國民》的主角。採訪特朗普多年,她是不是已了解特朗普一切?哈伯曼在書中最後提到,特朗普形容她像是精神科醫生。但哈伯曼說,特朗普其實把所有人都當成精神科醫生,包括記者、議員、朋友、白宮職員、集會出席者,他把所有人都當作測試反應的機會,並藉此發現自己的感受。他的喜怒哀樂也掀動了整個美國。美國到底可否走出他的身影?無論答案如何,無可否認的是,美國已被他改變了。整個美國已隨他的喜怒愛惡改變了。

文˙林康琪

編輯•孫志超

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao