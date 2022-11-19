Xiaomi 12T Pro拍出大海報尺寸 2億像素震撼

Xiaomi 12T Pro配備2億像素鏡頭，提供超高清的解像度，加上強勁的夜攝及快速對焦功能，令手機拍攝性能更上一層樓。2億像素主鏡頭更備有等同2倍變焦的功能，於1/1.22吋感光元件支援下，能拍攝出色的人像照片。Xiaomi 12T Pro還有ProCut智能裁剪功能，自動分析相片中人物和背景，輕鬆創造出最合適的照片比例和構圖剪裁。與此同時，新機亦支援8K解像度影片，要拍攝高質素相片及影片完全沒有問題。

■Xiaomi 12T Pro規格

系統：Android 12

屏幕：6.67吋2712×1220解像度AMOLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

內存／儲存空間：12GB／256GB

外置儲存：不支援

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：2億像素主鏡頭F1.69、800萬像素超廣角F2.2、200萬像素微距F2.4

前置鏡頭：2000萬像素F2.24

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：5000mAh

其他：120W快充、屏幕指紋、面部識別、Harman Kardon專業調音、8K拍攝

體積／重量：163.1×75.9×8.6mm ／205g

售價：$4799

查詢：3077 3620（Xiaomi）