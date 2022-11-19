經典玩意：足球機鬥智鬥力 「閃電手」控傳射擋

足球機絕對算是上一代人的玩意，不少人只要經過，都會手痕轉動操控杆。以為足球機只是亂轉操控杆、亂射門，撞彩就能入波？看過香港足球機協會主席蔡裕恆（阿恆）的示範，就會知道波並非這樣「踢」！

預測對手反應似下棋

足球機透過操控杆，做出控、傳、射、擋等動作，將球送入對方龍門。與真實球賽一樣，球員分為守門員、後衛、中場和前鋒，每次攻門前要組織攻勢，斷不是有理無理就射。「搶到球後，不會馬上踢走，（與足球比賽）一樣會控球，過程中留意對方的（防守）空檔，當空檔出現就會傳球予前鋒，前鋒接球後設定射球位置，找準時機然後射球。」組織攻勢亦非次次以入球為目標，有時會特意將球射到對方擋到的位置，或測試防守動作，或以假動作誤導，再伺機而動。足球機鬥智又鬥力，「有時像與人下一盤快棋，要摸清對手底蘊，預測對方反應，再在有限時間內思考之後兩三步如何走」，毫不簡單。

足球機在大多人眼中或許只是遊戲、酒吧裏的玩意，其實它早已是世界級運動項目，「足球機有技巧、有規則，又講求策略、戰術，玩得激烈都會流汗」。2002年成立的國際足球機協會在世界各地推廣足球機運動，遠至歐美，近至台灣、新加坡等地，疫情前都不時舉辦足球機比賽、世界盃，還有選手排名，專業得很。高手過招時，控傳精準，極少「甩波」。阿恆指他們知道傳球到特定位置需用多少力度，又會摸清每個球員的死角位，知道移動哪一邊的球員可更易觸及到球，都是一般人容易忽略的技巧。

開訓練中心 為自己圓夢

阿恆對足球機非常熱愛，從基本玩法、技巧、比賽規則，再說到各地風氣、推廣足球機的方法，言談間流露出對這項運動的熱情，10年前他更辭職，全職推廣足球機運動。現在他在觀塘開設足球機訓練中心Matchpoint，每月舉行小型比賽，還會走進學校開班教授足球機運動。

玩足球機齡超過20年的他，從中一開始熱愛，「本身不太喜歡踢波，卻覺得足球機刺激好玩，因為它對於選手的身形要求不高，不會只有體格健碩有優勢，反而偏重技巧和靈活。我中學時身形中等偏瘦，足球機相較之下較適合我玩」。接觸過後，發現足球機考手眼協調、雙手協調，甚具挑戰，慢慢就愈玩愈熱愛，笑言基本上除了上課，其餘時間都在玩足球機。

「以前中學玩足球機，很渴望參加比賽，但沒有；想有教練教我打足球機，亦沒有；希望有固定地方、在學校以外練波，但都沒有」，推廣足球機多年，他覺得玩足球機的人，無論是學生還是大人，都有這些願望，「現在滿足他們，就像幫自己實現當年願望」。

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