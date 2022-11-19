重拾上世紀童年回憶 康樂棋擂台 老少鬥一Q清枱

康樂棋瘋魔上世紀不同年代的大小朋友，在學校、社區中心、公園、度假村等都見其身影，甚至有人自購一副放在家中，但今日已幾乎消失。近年在荔枝角一間商場意外地重遇這時代遺物，有90後逢周五晚以棋會友，讓康樂棋重新走入大眾目光。

星期五晚9時走進D2 Place，商店關得七七八八，食肆坐着三三兩兩的客人，唯獨商場4樓仍鬧哄哄，聚集一班年輕人在玩劍球。在花式劍球專門店前，放有一張帶時代痕迹的康樂棋枱，讓人不禁好奇，這年頭有誰不玩新潮玩意，跑去玩康樂棋呢？

塵封近20年棋枱重出江湖

這副康樂棋的主人，是90後花式劍球選手李浩翔。他由小一起就開始打康樂棋，補習後時常與朋友在託管中心切磋過招。中心不時舉辦康樂棋比賽，他為了爭勝，特意買一副回家，「這副棋是我小學5、6年級考試及格的禮物，因為我很少及格。記得當年剛剛推出PlayStation 2，我的禮物可以選PS2或康樂棋，我就選擇了康樂棋」。以前家中只有爺爺與他對打，但爺爺過世後就沒有對手，一直塵封；直至有次與劍球學生說起康樂棋，他驚覺新一代竟然不知道是什麼，特意從牀下底翻出，帶回舖頭，慢慢重拾這童年玩意。

逢周五擺陣 歡迎路人過招

「每次開枱，只要有人行過就會有人玩！」逢周五晚劍球店打烊後，浩翔就會開枱、擺陣，除不時有年輕劍球學生感到好奇而躍躍欲試，也吸引上年紀的阿叔阿伯來過過手癮。訪問時剛好有對中年夫婦飯後經過，見到康樂棋大感興趣，感慨道：「這是我們年代的玩具，已20幾年沒有玩了，小時候常與兄弟姊妹打，家中那副早已不在。」太太邊說邊將手袋交給丈夫，然後握起球杆，只見她熟練地用食指輕輕抵着球杆前端，右手拉後，往射棋一「篤」，棋子啷噹落入洞，動作早已牢記於身體記憶中。「以前哪有這麼多東西玩，現在個個玩電話，不會再玩康樂棋，但我就最喜歡玩（康樂棋），玩的時候很開心！」多年沒玩，兩人技術生疏，雖然最後輸給年輕人，仍笑笑口離開，走遠數步後為了打卡還特意繞回來。一旁看着的浩翔露出欣慰的微笑，說這就是康樂棋的神奇之處，即使大家互不認識，但玩過同樣的玩意，初次碰面就能自然聊起來。

玩時卸下包袱 洪流中歇息

當年浩翔喜歡花式劍球，辭去正職瞓身推廣；今次為阻止康樂棋失傳，拉着在小學時已結識的「棋友」阿不成立香港康樂棋協會，讓上一輩、新一代都有機會接觸。協會成立1年多，不時將打康樂棋的片段放上社交平台，迴響不錯。試過有兩個西裝筆挺的男士找上來，左問右問看似對劍球感興趣，其實是在等待康樂棋開枱；又有外國的劍球玩家見到康樂棋新奇有趣，着浩翔代購一副寄到美國，單是運費甚至比康樂棋本身更貴！記者在國貨公司網站上看到一副內地製的康樂棋連枱，特價為二千多港元。

看浩翔和阿不打康樂棋，兩個早已是三字頭的大人，恍如變回「小學雞」，你一言我一語地鬥嘴，一個信心滿滿說要一Q清枱，另一個擺出一張不以為然的樣子。康樂棋真的這麼好玩？他們都說其實是在重拾年少回憶，阿不覺得玩棋時可以卸下平日包袱，就如成人洪流中的歇息區：「一班人可以『柴娃娃』地玩（康樂棋），互相窒對方，大家又不太介懷，出來工作後還怎能這樣做？但在這裏，無論對任何人都能如回到小時候一樣，（與平時）感覺很不同。」

■康樂棋玩法：平民士碌架 鬥快清走對方棋子

康樂棋有「平民士碌架」之稱，玩法類似桌球，多是兩人或兩隊對賽。兩邊各有16枚棋子，玩家需鬥快利用射棋，將對方棋子射入球枱上4個洞，最快清走對方棋子的一方勝出。

棋子從膠棋演變為木棋，過去更曾直接以象棋代替，難怪浩翔這副20年前的康樂棋，貼有車、象、馬等象棋貼紙。康樂棋沒有一套規範玩法，各處鄉村各處例，浩翔舉例指，「小學時在社區中心玩，會講明不能打大回（即棋子過了特定界線，只能以反彈形式擊棋），只可打小回（即棋子飛出枱外，放回中央，只可以反彈形式擊棋），因為想快點結束一局，讓更多小朋友有機會玩」。而他亦有自己的規例，「舊例入2粒棋便有2次機會，3粒有3次，但因為我們新買的康樂棋太易打，所以取消了這個玩法」。為了令小朋友對康樂棋產生興趣，他們又會自創簡單玩法，讓新手都能快速上手。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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